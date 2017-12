/ La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, dijo que no ha recibido información oficial sobre el cierre de los puentes internacionales, pero rechazó que se pretenda bloquear el único alivio humanitario que tienen muchas familias venezolanas. “No tenemos ningún comunicado oficial sobre el cierre de frontera, esto se ha manejado como un rumor desde el 22 de diciembre (…) Esperamos que no sea así porque el hecho de tener paso peatonal habilitado por los puentes internacionales de Ureña y San Antonio nos permite atender problemas de salud y alimentos, son muchas las personas que a diario cruzan la línea limítrofe para comprar sus medicamentos”, aseguró la mandataria tachirense.Señaló que el Gobierno en vez de pensar en bloquear el paso, debería rotar a los funcionarios que son los que permiten que delitos como el contrabando se materialicen.“Yo recomiendo que antes de cerrar, cambien de manera permanente a los uniformados, que se corrompen con facilidad con el delito del contrabando en lugar de cuidar y salvaguardar nuestra soberanía”, apuntó Gómez.Gobernadora del #Táchira aspira que gobierno no cumpla la promesa de cerrar la frontera a fin de año / Reportó: @yamilejimenez pic.twitter.com/xdhRRK60bP— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) December 27, 2017“Seguimos sin gasolina” De igual forma se refirió a la grave crisis que se vive en el occidente del país con la escasez de combustible y exhortó al Ejecutivo Nacional a tomar políticas eficaces que permitan solventar este grave problema que empeora día a día sobre todo en el Táchira.Lamentó que los ciudadanos hayan tenido que pasar la Navidad durmiendo en las largas colas en estaciones de servicio a la espera de las gandolas para poder surtir y señaló que de manera oficial no ha recibido ningún comunicado sobre la reducción de la cantidad de litros que pueden surtir los vehículos, situación que está siendo denunciada por los usuarios.Ante posibilidad de cierre de la frontera, gobernadora del #Táchira pide que sean rotados los organismos de seguridad / Reportó: @yamilejimenez pic.twitter.com/CzoQF1Q6Ps— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) December 27, 2017Leer también:No llega la gasolina al estado Táchira https://t.co/dGPvOr3lh1 pic.twitter.com/iC7njvdc9G— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) December 22, 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi