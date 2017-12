/ Monsters Inc fue la película más vista este año en NetflixNetflix publicó la lista de las series más vistas en su portal durante este 2017. De acuerdo con la publicación la película más popular fue Monsters Inc, con visualización 364 días del año.El usuario promedio vio más de 50 películas de Netflix, según su streaming.La empresa dividió la lista en cuatro categorías: “Las series que devoramos”, “las series que saboreamos”, “las series que nos hicieron ser infieles” y “las series que nos inspiraron a ver en familia”.Las “más devoradas” (vistas más de dos horas al día) American Vandal3%13 Reasons WhyLas más saboreadas (vistas menos de dos horas al día) The CrownBig MouthNeo YokioLas series que “nos hicieron ser infieles (por no poder resistir y adelantarnos a nuestras parejas)” Narcos13 Reasons WhyStranger ThingsLas series más vistas en familia Stranger Things13 Reasons WhyA Series of Unfortunate EventsCon información de: CNETCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi