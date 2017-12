/ El venezolano Salomón Rondón se lesionó, este martes, en el juego del West Bromwich Albion ante el Everton, en la jornada de la Premier League del día después de Navidad denominado “Boxing Day”.El juego, que terminó igualado a cero goles, significó otro oportunidad perdida para el equipo del criollo que no gana un partido desde el mes de agosto y que marcha penúltimo en la tabla de posiciones con 15 puntos.Luego de salir titular y jugar el primer tiempo con normalidad e incluso acercarse con chances claros al arco, el “Gladiador” se lesionó en la etapa de complemento, al minuto 53, mostrando molestias musculares en la parte posterior del muslo.El atacante nacional se forzó en un disparo al arco y fue sustituido por el galés Robson Kanú. Sin embargo, el cuerpo médico del WBA aún no ha determinado la gravedad de la lesión, el criollo estaría algunas semanas fuera por lo que deberá pasar los días que quedan del año recuperándose para volver a tiempo para la segunda mitad de la temporada.ðŸ"· It's all Albion so far at The Hawthorns…Rondon and Dawson have come within inches of breaking the deadlock.➡️ https://t.co/Jwn9nasFRW #WBAEVE pic.twitter.com/5pOHF8IxStâ€" West Bromwich Albion (@WBA) 26 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi