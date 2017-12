/ El ilusionista Criss Angel decidió volver a creer en el amor y a través de su cuenta en Instagram se ha dejado ver en compañía de una mujer ligada a su pasado. Se trata de nada más y nada menos que su exesposa y madre de su hijo Johnny, Shaunyl Benson. Criss Angel no perdió el tiempo y tras la polémica ruptura amorosa que vivió hace unos meses con la cantante Belinda, se refugió en los brazos de Benson, con quien ya había estado casado durante 2015 y 2016, de acuerdo a lo reseñado en el portal web E! Online .Aunque desde hace semanas el mago ha estado compartiendo varias fotografías junto a su ahora nuevamente novia e hijo, no fue sino hasta este martes cuando se confirmó el regreso.También puede leer: “Me han tratado de denigrar”: Kate del Castillo habló sobre el hackeo de sus fotos íntimas“ No words “, escribió Criss Angel para acompañar una publicación en la que se le ve “feliz de la vida” abrazado con Benson a punto de besarla.Aunque hasta las momentos y tras tantos “dimes y diretes”, no se sabe a ciencia cierta la razón que llevó a Criss y Belinda a terminar la relación, fuertes rumores aseguran que fue por una supuesta infidelidad del ilusionista.No words… ❤️👸ðŸ" @shaunylbensonA post shared by Criss Angel (@crissangel) on Dec 25, 2017 at 10:12am PSTIf you have love, health and happiness you have the greatest gift of all🎁. Merry Christmas everyone!🎄A post shared by Criss Angel (@crissangel) on Dec 25, 2017 at 10:06am PSTHAPPY 50th BIRTHDAY 🎁 to you my king @crissangel 🤴ðŸ"✨❤️ Johnny and I are so blessed to have you. Here’s to all of the incredible things you have achieved and to all of those yet to come. We are forever grateful for you and for the amazing life you give to us. My love, you are our entire world 🌎 I am so proud of you and I pray that our boy will one day grow to be just like his daddy. Today, I celebrate the most important man in my life, and for the rest of my days, I promise to do so. ✨❤️🌹🍰 #crissangelA post shared by s ʜ ʌ ʊ É´ ʏ 🌙 (@shaunylbenson) on Dec 19, 2017 at 10:56am PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi