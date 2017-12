/ Por Claudia Peiró /Publicado por Infobae Coherencia señor Vivanco, no se puede lamentar un indulto cuando se festeja un acuerdo de impunidad. O es que usted cambia de parecer según el país??, fue el mensaje del precandidato presidencial colombiano Rafael Nieto LoaizaJosé Miguel Vivanco, director del Departamento de las Américas de Human Rights Watch Detrás de él también se pronunció Amnistía Internacional calificando la decisión del presidente peruano como un “duro golpe” a la lucha contra la impunidad.Es llamativo que la indignación presente contra Fujimori se dé en momentos en que éste contribuye con su acción a respaldar al presidente electo y a evitar una crisis institucional en Peru, análoga a la que estos mismos sectores deploraron en Brasil, tras la destitución de Dilma Rousseff.Recordemos que tres días antes de la decisión de otorgar el indulto a Fujimori, Kuczynski enfrentó un juicio político en el Congreso peruano motivado por denuncias de que habría recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht. El actual presidente se salvó de la destitución gracias a que Alberto Fujimori, en este caso a través de su hijo, que es diputado, dividió los votos de su fuerza. Es lo que Vivanco llama “vulgar negociación política”.Pero la indignación del dirigente colombiano Rafael Nieto Loaiza, que pertenece al partido Centro Democrático, fundado por el ex presidente Álvaro Uribe, se debe a que el Acuerdo de Paz impulsado por el actual mandatario Juan Manuel Santos, además de poner en pie de igualdad al Estado colombiano con las fuerzas insurrectas que desafiaron por décadas su autoridad y soberanía, estableció la impunidad para los crímenes cometidos por la guerrilla de las FARC. Y no hubo entonces ningún pronunciamiento en contra de esa decisión por parte de la ONG de Vivanco.Álvaro Uribe fue el principal opositor al acuerdo y -algo rápidamente olvidado- el pueblo colombiano le dio la razón rechazando en un plebiscito el Acuerdo elaborado por Santos y las FARC, lo que fue desconocido por el gobierno.El indultado presidente Fujimori junto a su hijo Lo mismo cabe para Sendero Luminoso en el Perú. A Fujimori se lo condena por excesos cometidos durante su presidencia (1990-2000) en la represión contra esa guerrilla" a la cual desarticuló por completo , vale recordar-, pero quienes hoy se desgarran las vestiduras por el indulto a un ex presidente de 79 años, que está en prisión desde 2005, enfermo además, no tienen el mismo entusiasmo para cuestionar a los grupos exremistas que tomaron las armas en democracia.Por Claudia Peiró 27 de diciembre de 2017 [email protected] Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi