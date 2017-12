El diputado de la Asamblea Nacional y disidente de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Richard Blanco, instó a la dirigencia opositora a retomar el camino inconstitucional del 16 de julio."Aquí no se puede ser blandengue, aquí no hay vacaciones, no hay permiso para buscar el confort político de ningún dirigente?, aseguró el presidente de la fracción 16J dentro de la Asamblea Nacional en desacato.Señaló en entrevista este miércoles 27 de diciembre que, mientras los venezolano no tengan "papa", no puede haber ningún tipo de diálogo entre la oposición y el Gobierno nacional."Mis queridos hermanos de la Unidad Democrática ustedes saben que lo primero que necesitamos nosotros para ir a un diálogo es que haya"papa?, que haya bolívares en el bolsillo? resaltó Blanco.(LaIguana.TV)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi