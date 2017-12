/ El periodista Javier Mallorca aseguró este miércoles de manera extraoficial que al menos siete estado del país se encuentran totalmente desbastecidos de combustible, una problemática que el Gobierno nacional atribuye a las sanciones económicas de la comunidad internacional impulsadas por el mandatario estadounidense, Donald Trump . “Extraoficial: Comandos de zona de la Guardia Nacional (GN) enviaron a Caracas diagnóstico sobre distribución y venta de combustibles en todo el país. Hasta el martes permanecía cerrado el 20% de los expendios. Los estados más críticos son Amazonas, Apure, Táchira, Barinas, Cojedes, Portuguesa y Trujillo” , informó Mallorca a través de su cuenta en Twitter.Precisó que en entidades regionales como Táchira y Trujillo las estaciones de servicio no tienen nada que ofrecer a los usuarios, sin embargo las mismas no cierran por “temor a represalias”.Asimismo, indicó que en “Amazonas y Nueva Esparta no hay gasolina 95 octanos”. Agregó que en los casos de Mérida y Amazonas no hay 91 octanos y aseveró que “la escasez de “gas doméstico es más crítica aún”, con muchas zonas de estas regiones presentando dificultades en su distribución.En tanto, el Gobierno nacional limitó desde esta semana la venta de gasolina a 35 litros por automóvil y cinco litros por moto la cantidad con la que pueden abastecerse en las estaciones de servicio, según una circular del Ministerio de Petróleo Leer también: Escasez de gasolina provoca terrible accidente en TrujilloCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi