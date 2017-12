/ Especial.-San Carlos.- En pésimas condiciones se encuentra la calle Mariño de San Carlos, específicamente hacia el sector Alberto Ravel y 5 de Julio en la ciudad de San Carlos, donde hay huecos y zanjas con botes de aguas que perturban la tranquilidad de los habitantes y especialmente de los conductores de vehículos y motos que deben hacer malabarismos para sortear los cráteres y evitar caer en ellos."Los repuestos de carros y motos están muy caros, además de escasos, por lo que caer en huecos y zanjas a cada rato no es conveniente ni agradable desde ningún punto de vista, puesto que no alcanza el dinero ni para comer, mucho menos para comprar repuestos?, dijo un conductor de taxi que pasaba por el lugar.Los vecinos se quejan porque el caso ha sido planteado en diversas ocasiones a las autoridades municipales pero no ha habido respuesta, por lo que aprovecharon la ocasión para reiterar este llamado, ahora cuando se está estrenando un nuevo alcalde, dijeron.Lo cierto es que esta calle que atraviesa la ciudad de oeste a este requiere de urgente mantenimiento además de limpieza, ya que muchas cunetas están tapadas y enmontadas, además de un canal que para por el lugar donde hay desperdicios y agua empozada.Esperan que este fin de año puedan recibirlo con una calle asfaltada, recuperada, limpia, como deben estar esta y todas las calles de la ciudad capital.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi