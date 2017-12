/ Raúl Castellanos LatoucheTinaquillo. Muchas veces la convivencia en comunidad no resulta todo lo armoniosa que debería ser. En este caso, vecinos de la urbanización Tamanaco de Tinaquillo, levantaron su voz de protesta por los constantes abusos que vienen cometiendo algunas personas, al elegir algunas zonas y en especial la denominada tres avenidas de este urbanismo, para ingerir licor y colocar los equipos de sonido en los vehículos a todo volumen desde la noche y hasta amanecer, desconociendo los derechos de otras personas, entre ellos ancianos, niños y enfermos que necesitan ciertas condiciones de tranquilidad en sus hogares.Algunos habitantes de la comunidad, que por razones obvias prefirieron guardar su identidad, manifestaron que el ruido y los escándalos llegaron a su límite la noche del 24 de diciembre hasta la saliente del sol, cuando un grupo de personas tomaron la avenida en cuestión procediendo encender full volumen el sonido de más de cinco vehículos y de esta forma esperar la llegada de la navidad de forma muy particular, dedicándose a la ingesta de bebidas alcohólicas, proferir palabras obscenas, así como también hacer necesidades fisiológicas en la vía pública y dañar el ornato.Expresaron que, en años pasados, por esta temporada, ocurrió un hecho similar que desencadenó en varias broncas múltiples que dejó algunos heridos, acarreando la respectiva denuncia de los vecinos y la intervención rápida de las fuerzas de seguridad del Estado que concluyó con la presentación de algunos ruidosos a la orden del Ministerio Publico. Añadieron que todavía no hay episodios que lamentar, excepto lo estridente de la música, la alteración del orden público y la demostración indiferente a las elementales normas de convivencia ciudadana, en vista que dentro de este grupo de ruidosos se encuentran algunos jóvenes habitantes de la urbanización, que se unen a personas ajenas de este complejo habitacional a causar las molestias.Aprovecharon los vecinos agraviados, para hacer un llamado a las familias del sector para que ofrezcan a sus muchachos la orientación y ajustes del caso, con el propósito de evitar inconvenientes que ocasionen la repetida perturbación de las normas de convivencia y conlleve a causar conflictos que pueden evitarse asumiendo una posición crítica y correctiva de los eventos antes mencionados.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi