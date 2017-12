/ A pocos días de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , cumpla un año en el cargo, Robert Valencia, analista político, editor y reportero de Newsweek, realizó en NTN24 un balance de su gestión hasta el momento.Se refirió a los niveles de popularidad del mandatario y dijo que"es básicamente lo que se esperaba porque es una persona que no tiene la suficiente experiencia, si nos remitimos exclusivamente a los números el nivel de popularidad no sube más de 35 % y han sido un poco más los desaciertos que los aciertos"Sobre estos últimos, sostuvo que"vemos que EE. UU. ha tenido un papel preponderante en la destrucción de ISIS o en su derrota en el Medio Oriente""Podríamos enumerar muchos de los casos en los cuales Donald Trump no ha logrado todavía manejar las riendas del país (?) pero yo creo que su personalidad, esa forma errática de dirigirse y abordar las cosas ha sido una sombra nefasta para su administración por lo menos en este primer año?, añadió Valencia.En el caso de Corea del Norte dijo que"se pone en evidencia que Trump no es un político convencional, es una persona que simplemente actúa por impulso y por emoción y aquí se requiere un poco de sangre fría para lidiar con un líder como Kim Jong-un"VEA TAMBIÉN" Resumen 2017: Un año de mandato de Donald Trump en medio de polémicasRedacción NTN24Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi