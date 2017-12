/ El Parlament de Cataluña aprobó recurrir al Tribunal Constitucional la aplicación del 155.La Diputación Permanente del Parlament de Cataluña ha aprobó este miércoles llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) la aplicación del Gobierno central de Mariano Rajoy del artículo 155 de la Constitución española a través del cual intervino la autonomía catalana. La propuesta fue presentada por la agrupación de JxSí y supone un recurso de inconstitucionalidad contra las medidas aplicadas al amparo del artículo 155.JxSí (grupo formado por PDECat y ERC) pidió en noviembre un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre el 155 y el órgano consultivo de la Generalitat falló que era susceptible de ser recurrido porque, por ejemplo, sostuvo que el cese del Govern que impuso el Gobierno central no era una “medida necesaria o indispensable”.La iniciativa salió adelante en el Parlament gracias a los votos de Catalunya Sí Que Es Pot, debido a que la CUP se abstuvo.Ciudadanos, el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Popular votaron en contra de recurrir al Alto Tribunal la aplicación del 155 porque defienden que era necesario tras la proclamación de la independencia unilateral por parte del Parlament.Desde la CUP, la diputada Gabriela Serra explicó la que la abstención de su grupo se debe a que no reconocen en el TC ninguna competencia ni autoridad, y ha negado que el 155 sea el despliegue de un artículo de la Constitución porque es “un golpe de Estado” contra la instituciones catalanas.El diputado de JxSí Lluís Corominas consideró que la aplicación del artículo 155, con el cese del Govern y la disolución del Parlament, vulneró el ordenamiento jurídico vigente: “De la literalidad del 155 en ningún caso se puede presuponer que pueda sustituirse al presidente de la Generalitat y disolverse el Parlament. De todo lo relativo a los derechos fundamentales, si no está expresamente escrito o prohibido, no puede hacerse una interpretación extensiva”, expresó, al acusar al Estado de abusar del 155.La diputada de SíQueEsPot Marta Ribas por su parte exigió la suspensión inmediata del 155 para recuperar el autogobierno catalán y volver a una “normalidad democrática” que lleve a la búsqueda de soluciones políticas a través del diálogo y en la que se olviden vías unilaterales, juzgados y la policía.Retirada Por otro lado el Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, ordenó la retirada, de manera progresiva, de policías y guardias civiles enviados desde otras regiones a Cataluña.La retirada comenzó este martes y se extenderá hasta el próximo sábado 30 de diciembre, día en el que se espere se retiren también los dos barcos apostados en Barcelona y los uniformados hospedados en dependencias militares locales y hoteles.Uniformados de toda España se instalaron en Cataluña para el referéndum independentista celebrado el pasado 1 de octubre, y luego tras la aplicación del artículo 155.En total se enviaron alrededor de 20.000 efectivos, entre el contigente que se apersonó para el referéndum y los que se sumaron luego de la entrada en vigencia del artículo 155.Estos temas te pueden interesar: Seguridad Gobierno Cataluña Mariano RajoyCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi