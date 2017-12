/ Pionyang ha retado a Estados Unidos a mostrar pruebas que demuestren que Corea del Norte estuvo detrás del ciberataque masivo del pasado mes de mayo, que infectó a miles de ordenadores con el virus WannaCry, informa AP.Pak Song Il, embajador norcoreano en la ONU, dijo a la agencia que las acusaciones por parte de Washington son"una provocación sin fundamento? que tienen como fin crear tensiones entre ambos países. Pionyang considera estas afirmaciones como un intento de generar"una atmósfera de extrema confrontación?, añadió el político norcoreano."Si están tan seguros, que nos muestren la evidencia?, subrayó.El 18 de diciembre el Gobierno de Estados Unidos acusó oficialmente a Corea del Norte de estar detrás del ciberataque masivo que infectó en mayo cientos de miles de ordenadores en 150 países con el virus WannaCry.Este viruses un fragmento de software que secuestra los archivos de una computadora para, posteriormente, pedir su rescate a los usuarios a cambio de una suma de dinero. Grandes compañías EE.UU., Reino Unido, Canadá, China , Italia, Alemania, España y Rusia se vieron afectadas por ese programa cibernético malicioso.Por otra parte, el pasado 21 de diciembre un portavoz de la Cancillería norcoreana negó cualquier participación de su país en ataques cibernéticos, en particular el del virus WannaCry."Como hemos expresado claramente en varias ocasiones, no tenemos nada que ver con el ataque cibernético y no sentimos la necesidad de responder, caso por caso, a esas absurdas acusaciones de EE.UU.?, indicó el vocero citado por KCNA, informa Reuters.Fuente: Actualidad.rt.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi