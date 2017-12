/ Luego de dos semanas de arduo trabajo de pretemporada, bajo las órdenes del cuerpo técnico extranjero comandado por Wilson Gutiérrez , Carabobo FC ve con buenos ojos a su rival Copa Conmebol Libertadores 2018 el Club Guaraní .La “Vinotinto Regional” quedó emparejada en la llave C4 de la fase 2 del certamen continental, donde el cuadro carabobeño afrontará el partido de ida en condición de local, mientras que los paraguayos serán locales para el encuentro de vuelta.“Creo que fue un sorteo donde las cosas salieron bien” , dijo el colombiano al departamento de prensa granate. “Me parece que nos tocó un partido que puede ser muy parejo, en términos generales, va a ser una copa pareja luego de ver todos los grupos que se están armando, más los equipos que pueden llegar. Todos los grupos son difíciles, tienen equipos importantes”  afirmó Gutiérrez.Sobre la serie que afrontarán sus dirigidos, el cafetero analizó que “en esta fase que nos toca hay equipos muy importantes y no nos correspondió uno de esos. Me parece que Guaraní es un buen equipo de Paraguay, donde tiene jugadores importantes, pero con lo que viene haciendo Carabobo puede ser una llave pareja” , subrayó.Lee también: Salomón Rondón salió lesionado ante el EvertonEn la pretemporada del conjunto industrial, todo está planificado. Su director técnico ha expresado que se está obteniendo todo el conocimiento posible de la plantilla, que se tiene clara la propuesta de juego a implementar y que ahora la idea es retomar las actividades el próximo 3 de enero, con la mente puesta en el rival de copa y avanzar en esta importante competición.Ya con cuatro participaciones en Copa Sudamericana y una en Copa Libertadores las que presenta en su palmarés Carabobo FC y poco a poco suma más experiencia para afrontar esta nueva etapa en el torneo más importante del continente.“La idea es regresar el 3 de enero, viajar a Mérida para hacer la pretemporada, debido a que va a ser esa nuestra sede para jugar la Copa Libertadores. Allá vamos a trabajar tres semanas. Yo creo que desde que lleguemos, ya sabiendo el rival y que arrancamos de locales, vamos a trabajar todo enero allá” , argumentó Gutiérrez.Puede ser de tu interés: Viceprimer Ministro ruso abandonó Comité Organizador de Rusia 2018El estratega colombiano complementó con que Mérida le puede ofrecer una preparación óptima al conjunto carabobeño debido a su altura media. Además, la posibilidad de hacer partidos amistosos, preparar escenarios y agarrar un roce de fútbol antes del gran choque, será vital para sus dirigidos.Carabobo FC recibirá a Club Guaraní el próximo martes 30 de enero, en un duelo que iniciará a las 6:15 de la tarde en el Metropolitano de Mérida . Mientras que, el partido de vuelta será el 6 de febrero, también martes y con el mismo horario, en el estadio Defensores del Chaco en Paraguay.#ConmebolLibertadores2018 🏆 ¿Todavía no sabes cuándo debutamos en nuestra segunda Copa? 😉¡Revisa las fechas aquí! ⬇⚽️ #VamosGrana pic.twitter.com/c2aTmwwnJkâ€" Carabobo Fútbol Club (@Carabobo_FC) 25 de diciembre de 2017Con información del Departamento de Prensa del Carabobo FC.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi