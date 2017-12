Las intenciones de ambas partes se diluyeron a la hora de acordar los números. La realidad indica que en el 2017 Peñarol apostó fuerte en lo económico con contrataciones como la de Maximiliano Rodríguez, Walter Gargano, Lucas Viatri y el "Cebolla" Rodríguez. Eso generó un desequilibrio económico en el club, que ahora tiene que salir a contratar, pero tiene contratos firmados que tiene que respetar y mantener esos salarios. Además el nuevo presidente aurinegro y la directiva están negociando el nuevo contrato del entrenador Leo Ramos.La comisión encargada de negociar el regreso de Forlán estuvo integrada por Rodolfo Catino, Pablo Sciarra y Marcelo Areco. Luego de que el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 hablara con Jorge Barrera, a pedido exclusivo del DT, el presidente nombró a una comisión de contratación que no logró el objetivo. Los dirigentes tuvieron dos reuniones con el representante de Diego, que es su hermano, Pablo. La primera fue el 23 de diciembre donde la oferta del salario fue en el entorno a los 10 mil dólares mensuales. La diferencia era abismal ya que el futbolista pretendía ganar lo mismo que cuando estuvo en el club, en el 2016, en el entorno a los 50 mil dólares. El 24 por la mañana hubo otra reunión en donde Peñarol mejoró la oferta, duplicando la primera y poniendo variables en premios, por cantidad de goles y objetivos a nivel internacional y local, que llegarían al entorno de los 30 mil dólares, pero con una base en los 20 mil.Finalmente, por la noche del martes 26, Pablo Forlán comunicó a los dirigentes que no aceptaban la oferta y se cerró el tema.El regreso de Forlán pasó de estar cerca a no estar en un abrir y cerrar de ojos. Para colmo los aurinegros negocian la incorporación del argentino Luis González, ex selección albiceleste. El volante cumplirá 37 años el 19 de enero y la pasada temporada jugó en Atlético Paraense. El tiempo dirá si la gestión por Forlán fue mala o buena, lo cierto es que el ex River Plate tampoco será un salario bajo.Estos temas te pueden interesar: FútbolCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi