Un avión que volaba entre Los Ángeles y Tokio tuvo que dar regresar al punto de partida porque un pasajero se equivocó de avión , según informó la compañía japonesa All Nippon Airways (ANA)."Según los procedimientos de seguridad de la compañía, el piloto decidió volver al aeropuerto de salida, donde el pasajero desembarcó", explicó ANA en un comunicado reseñado por la agencia de noticias AFP.Además, la compañía precisó que investiga los hechos para establecer por qué el pasajero embarcó en el avión El hecho se dio a conocer de manera masiva debido a que la modelo estadounidense Chrissy Teigen, quien iba en este vuelo con su marido, el músico y actor John Legend, compartió por medio de Twitter toda su experiencia."Habré pasado ocho horas en un vuelo a ninguna parte", dijo Teigen."¿Por qué hemos sido todos castigados por el error de una sola persona? ¿Por qué no aterrizar en Tokio y reenviar a la otra persona? ¿Cómo es posible que no fuese la mejor idea, cabe preguntarse? Todos nos hacemos las mismas preguntas", añadió.