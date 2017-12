/ La ONU lamenta el indulto otorgado en Perú a Fujimori. Foto: La República PerúEl indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski al exdictador Alberto Fujimori ha despertado gran polémica tanto en Perú, donde se han realizado masivas manifestaciones de protesta, como en el mundo.Fujimori de 79 años fue indultado debido a su mal estado de salud estaba tras haber sido condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.Presentarán recurso ante la CorteIDH para anular el indulto a Fujimori Denuncian que el indulto otorgado por el mandatario a Fujimori es político y no humanitario y que "no solo contradice los mandatos de la justicia interna, sino también de la…La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, por sus siglas en inglés) se pronunció sobre el tema.El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América Latina, Amerigo Incalcaterra, lamentó que el actual mandatario peruano concediera el perdón a un expresidente condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.#Perú 🇵🇪 @ONU_derechos lamentó la decisión por parte del Ejecutivo peruano de otorgar un indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, sentenciado por graves violaciones de derechos humanos.Comunicado: https://t.co/sVhxVDswNf pic.twitter.com/6OObK0N82K- ONU Derechos Humanos (@ONU_derechos) 26 de diciembre de 2017“La concesión de indultos es una prerrogativa que exige un análisis riguroso en cada caso, considerando la gravedad de los hechos en el marco de un proceso transparente e inclusivo, a la luz de las normas internacionales de derechos humanos”, expresó Incalcaterra a través de un comunicado.Y agrego que “las decisiones de las autoridades deben respetar siempre la obligación del Estado de investigar, procesar y sancionar las violaciones de derechos humanos, evitando cualquier situación que pueda llevar a la impunidad”.Incalcaterra recordó que en el pasado mes de octubre el Alto Comisionado de Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, visitó Perú y se refirió a los crímenes cometidos por Fujimori y consideró que “son del interés de la comunidad internacional en su conjunto” e instó a las autoridades peruanas a tomar en cuenta, en sus decisiones, la situación de los familiares de las víctimas de los delitos cometidos por el exmandatario.Fujimori “pide perdón” al pueblo peruano tras recibir indulto de PPK "Soy consciente que los resultados durante mi Gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas; a ellos les pido…“En todo proceso social hacia la reconciliación, el reconocimiento de las víctimas y sus familiares es un elemento central. No poner la situación de las víctimas al centro de estas decisiones desvirtúa el camino avanzado por el Estado peruano en materia de verdad, justicia, memoria y reparación”, agrega el texto.El argentino Nobel de la Paz (1980), Adolfo Pérez Esquivel, también lamentó la decisión del mandatario peruano y manifestó que lo que hizo Fujimori “fueron delitos contra la humanidad”.Lo que Fujimori hizo en Perú no dañó solamente al Perú, fueron delitos contra la humanidad. #NoAlIndulto #DDHH https://t.co/Cv1ObXdRsH- AdolfoPérez Esquivel (@PrensaPEsquivel) 26 de diciembre de 2017Indulto para el exlíder de Sendero Luminoso El abogado de Abimael Guzmán, excabecilla del grupo insurgente peruano Sendero Luminoso, pidió la puesta en libertad de su defendido después de que el actual presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, concediera indulto humanitario al exdictador Alberto Fujimori.Alberto Crespo Bragayrac, defensor legal del exlíder del Sendero Luminoso, que permanece preso desde hace 25 años, pidió el indulto también para Guzmán: “¡Veinticinco años en aislamiento absoluto, ya pagó su responsabilidad!”, escribió el abogado en su cuenta de Facebook Guzmán, que tiene 83 años, fue sentenciado a cadena perpetua por el terrorismo contra el Estado durante el primer mandato de Fujimori y se encuentra recluido en la Base naval del Callao.Según explicó su abogado presenta problemas de presión alta, del corazón, depresión, psoriasis y todos los días es revisado por un médico.“No puede ser que se dé libertad a una persona. Si vamos a hablar de una absolución integral, se debe dar una amnistía general para civiles, militares y policías que fueron parte de la guerra interna que vivió el país”, aseguró.Estos temas te pueden interesar: ONUCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi