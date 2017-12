/ Su fotografía podría ilustrar el término de “ mujer fatal” en un diccionario.Sin embargo, hoy es la imagen que aparece en todo lo alto de la página de búsquedas Google en más de 20 países del mundo, desde América del Norte a buena parte de Europa, hasta Japón y Nueva Zelanda: la estrella de cine Marlene Dietrich , con sombrero de copa, esmoquin y sus hipnóticos y aletargados ojos azules.En el que hubiera sido su cumpleaños número 116, el doodle de Google de este 27 de diciembre ofrece un vistazo a la carrera cinematográfica de Dietrich. Nacida en Berlín, comenzó su carrera en la incipiente industria cinematográfica alemana y su papel más importante, en 1930, fue la primera película sonora de ese país, Der Blaue Engel (El ángel azul). Luego se fue a Hollywood y llegaron papeles en películas como Shanghai Express, Blonde Venus, The Devil Is a Woman y, la que creó su imagen de esmoquin, Morocco. Más adelante en su carrera, apareció en La vuelta al mundo en 80 días ?cinta en la que trabajó el mexicano Mario Moreno ‘Cantinflas’? y Touch of Evil, de Orson Welles, entre otras.El doodle también le ofrece tributo a Dietrich, quien murió en París en 1992, como una inspiración para los artistas drag, incluyendo Sasha Steinberg, conocido como Sasha Velour, diseñador e ilustrador estadounidense quien hizo el dibujo que ho adorna la página de Google “Dietrich fue más que una mujer fatal con una voz inolvidable”, dice el doodle. “Siempre asumió riesgos y le dio la vuelta a las nociones de femineidad”.O como dice Steinberg/Velour: “¡Era una original salvaje!”.Fuente: cnet.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi