El británico Lewis Hamilton , campeón de la temporada de Fórmula 1, se disculpó este martes por burlarse en las redes sociales de su sobrino por pedir por Navidad un vestido de princesa y dijo que mostró una "falta de juicio".El cuatro veces campeón compartió una historia de video con sus 5,7 millones de seguidores de la red Instagram mostrando a su sobrino con un vestido de princesa rosa agitando un corazón de peluche rosa."Estoy tan triste ahora. Miren a mi sobrino", dijo el piloto británico.Después, le preguntó al niño: "¿por qué estás usando un vestido de princesa?, ¿pediste eso por Navidad?".El niño le contestó que sí y entonces Hamilton le preguntó: "¿por qué pediste un vestido de princesa por Navidad?".En el vídeo, que fue borrado después, Hamilton le dijo: "los niños no usan vestidos de princesas" tras lo cual su sobrino se tapa los oídos con las manos.Pero tras las críticas en las redes sociales , el piloto se retractó.Pide disculpas"Ayer estaba jugando con mi sobrino y me di cuenta de que mis palabras fueron inapropiadas así que borré la publicación", confesó."No quise provocar ningún daño ni ofender a nadie. Yo amo que mi sobrino se sienta libre de expresarse del mismo modo que todos deberíamos hacerlo", agregó en Twitter.Yesterday I was playing around with my nephew and realised that my words were inappropriate so I removed the post. I meant no harm and did not mean to offend anyone at all. I love that my nephew feels free to express himself as we all should." Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 26 de diciembre de 2017My deepest apologies for my behaviour as I realise it is really not acceptable for anyone, no matter where you are from, to marginalise or stereotype anyone." Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 26 de diciembre de 2017I have always been in support of anyone living their life exactly how they wish and I hope I can be forgiven for this lapse in judgement." Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 26 de diciembre de 2017El campeón ofreció sus disculpas."Me di cuenta de que no es aceptable para cualquier persona, no importa de dónde sea, marginar o estereotipar a nadie", expresó."Siempre he estado a favor de que cualquier persona viva su vida exactamente como quiera y espero poder ser perdonado por este lapsus", agregó.