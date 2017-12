/ India adelantará a Reino Unido y Francia y se convertirá en la quinta mayor economía del planeta el año próximo, según un informe publicado este martes.El país asiático, situado actualmente en séptima posición, accederá al quinto puesto en 2018 y saltará al tercero hacia 2032, según el Centre for Economics and Business Research (CEBR), una consultora con sede en Londres.“A pesar de los contratiempos temporales […] la economía de India alcanzó las de Reino Unido y Francia, y en 2018 habrá superado a ambas para convertirse en la quinta economía más grande” del mundo, dijo el vicepresidente del CEBR Douglas McWilliams.La economía india se desplomó el 5,7% en el segundo trimestre del año, pero se recuperó ligeramente, hasta un 6,3%, en el tercero.La energía barata y la revolución digital serán los principales motores económicos a nivel mundial, según el informe. El crecimiento mundial estará dominado por las economías asiáticas, en particular India, China y Japón.De acuerdo con el mismo informe, China superará a Estados Unidos como mayor economía mundial en 2030.AFPCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi