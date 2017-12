/ Jennifer Lawrence es una de las actrices más cotizadas del momento, en poco tiempo se ha sabido hacer con un gran nombre en la industria del cine junto a los beneficios que esto conlleva. Entre estos, una lista de amigos bastante famosos entre las que está, la matriarca del clan Kardashian – Jenner, Kris Jenner.Te puede interesar" MIRA COMO LAS CELEBRIDADES CELEBRAN NAVIDAD La estrella de televisión hizo publico en su cuenta en Instagram el regalo que su amiga le dio este año con motivo de la navidad, y el obsequio se trata nada más y nada menos que de un automóvil Porsche de lujo. En la imagen se puede leer”Mi mejor amiga Jennifer Lawrence me preguntó que quería para navidad, y por supuesto que le dije un Porsche. Mi chica no me decepcionó”.My BFF #Jenniferlawrence asked me what i wanted for Christmas and of course I said a Porsche, DUH. My girl didn't disappoint. Thank you Jen I love you!!! #bffsforever #christmassurprise #jlaw #soexcitedA post shared by Kris Jenner (@krisjenner) on Dec 23, 2017 at 8:10am PSTSin embargo, el sentido del humor de Lawrence no podía quedar de lado al momento de hacer este regalo, y si bien cumplió la petición de Jenner, no era exactamente lo que se esperaba. Y el auto que compró era un modelo de juguete, que funciona, pero es del tamaño de un niño pequeño.Comentarios comentariosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi