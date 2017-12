/ Al finalizar el año todas queremos lucir hermosas y sentirnos bien tanto física como espiritualmente, queremos recibir el año nuevo con buenas energías y sintiéndonos relajadas, es por eso que aquí te traemos tres rituales que puedes hacer unas horas antes de que finalice esta etapa para lograr, en ese tiempo para ti, que recibas al 2018 perfecta.Te puede interesar:" Cosas que debes tener en tu baño para relajarte 1. Exfólia tu cuerpo con sal marinaLa sal marina tiene un gran número de beneficios para la piel, es por eso que podrías combinar un poco de ella con tu gel de baño en un recipiente y untar todo eso con tu esponja de baño de forma circular por todo tu cuerpo. Esta sal exfolia, hidrata y suaviza la piel, además de que es reconocida por sus propiedades espirituales y energéticas , algo que no viene de más, pues puedes atraer energías positivas para el nuevo año.2. ConsiéntetePara recibir al nuevo año siempre pensamos en el outfit que nos vamos a poner, los accesorios, el maquillaje y un sin fin de cosas que nos hacen lucir hermosas en nuestro exterior, y aunque eso no tiene nada de malo también debemos pensar en nuestro interior y en nuestra paz. Ante esto puedes planificar un momento para ti en el que apliques mascarillas para tu rostro, te masajees un poco los hombros, te hidrates y tonifiques tu piel y dediques un momento del 31 de diciembre a consentirte y a disfrutar de un tiempo a solas.3. Un baño relajanteEnciende unas velas, algún incienso, coloca música relajante e incluso puedes leer un libro; con esto podrías crear el ambiente perfecto para un baño con esencias y pétalos de rosas que no solo ayude a remover tus energías sino que también te ayude a pensar un momento en ti y en todo lo que deseas para el año que esta por venir.Son pocos los momentos que en medio de toda la dinámica del día a día nos dedicamos a nosotras mismas, es por eso que con estos rituales podrás más que relajarte evocar las mejores energías para recibir ese nuevo año lleno de positivismo, nuevas metas y las mejores energías; pues aunque no lo creas la relajación tiene mucho que ver con la atracción de cosas buenas.Te puede interesar:" Estos son los beneficios de hacerte masaje en los pies Comentarios comentariosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi