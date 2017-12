/ A José Mourinho no le cayó nada bien el empate del Manchester United en Old Trafford ante el Burnley (2-2) y descargó su furia contra el Manchester City de Pep Guardiola . El entrenador portugués intentó justificar sus falencias con críticas al líder de la Premier League, de quien quedó a 12 puntos tras no poder ganar como local.Mientras que el City puede ampliar su ventaja a 15 unidades si este miércoles se impone en Newcastle, Mourinho se quitó el enfado con duras palabras contras su máximo rival, actualmente dirigido por el DT catalán.“Cuando se habla de un club como el Manchester United, ¿crees que el AC Milan no es tan grande como nosotros? ¿Crees que el Real Madrid o el Inter no es tan grande como nosotros? Hay muchos clubes grandes y sé lo que es un club grande. Pero una cosa es ser un club grande y otra es ser un gran equipo de fútbol”, disparó el estratega luso, en referencia a que el City se convirtió en un club poderoso hace pocos años.Como si no fuera suficiente, Mourinho también se escudó en la inversión realizada por el Manchester City en fichajes: “Ellos han comprado defensores laterales a precio de delantero.”El United de Mourinho atraviesa una pequeña crisis, ya que hace tres partidos que no gana. Cayó derrotado ante el Bristol City y quedó eliminado de la FA Cup, además de empatar sus dos últimos compromisos de la Premier ante Leicester City y Burnley.AgenciasCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi