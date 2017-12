/ El novato Leobaldo Piña respondió a la confianza del manager Mike Rojas y con un swing en el noveno inning decidió el encuentro que le dio a los Leones del Caracas una victoria 6-4 ante los Tiburones de La Guaira, equipo ante el que además aseguró la serie particular.Foto: Prensa Leones del Caracas Caracas llegó al noveno episodio perdiendo por una carrera y luego de un sencillo de Félix Pérez y un boleto a Ramón Cabrera, el campocorto litoralense cometió un error ante un batazo de Alexander Palma que permitió que se llenaran las bases.Aunque Pérez fue puesto out forzado en el home, Albert Cordero se embasó por jugada de selección y la mesa quedó servida para Piña quien no se intimidó ante el grandeliga Gregory Infante y en cuenta de dos bolas y dos strikes disparó un triple barre bases por el jardín central que le dio la vuelta al marcador.El Caracas había madrugado al abridor escualo Edgmer Escalona, cuando Henry Rodríguez, le conectó un doble al jardín central y Anthony García, lo siguió con sencillo, para que luego viniera Jesús Guzmán y con un cuadrangular por todo el centro le dio al equipo una temprana ventaja de tres carreras en el propio primer episodio.El abridor melenudo Luke Irvine tuvo problemas de control y en los cuatro episodios que trabajó regaló cinco boletos. Sin embargo, el estadounidense se las ingenió para salir de los problemas y solo permitió una rayita en el tercer inning y mantener al equipo en el juego.Loiger Padrón y Aliangel Frank López tuvieron relevos impecables, pero luego Miller Díaz permitió par de inatrapables y el zurdo Jim Patterson, quien estaba haciendo su estreno en la campaña, dejó un pitcheo alto que Danry Vásquez no desperdició y conectó jonrón para darle la venaja a los litoralenses.Miguel Socolovich tuvo un relevo impecable en el octavo y noveno inning que le permitieron a Leones no solo mantenerse en el juego sino posteriormente sellar la victoria.Con información de prensa Leones del CaracasSi quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, descarga nuestra aplicación de Telegram al ingresar a este link https://t.me/noticias24carabobo y dale clic a +unirme.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi