Pocas veces un torneo de exhibición ha suscitado tanto interés: la cita de Abu Dabi, que no forma parte de los circuitos oficiales (ATP y WTA) y que comienza este jueves, supondrá el inicio del curso tenístico 2018 y permitirá, sobre todo, volver a ver en acción, meses después, a Serena Williams y Novak Djokovic.La jugadora estadounidense de 36 años, exnúmero 1 mundial y ganadora de 23 torneos del Grand Slam, no compite desde abril por su embarazo. Tuvo a la pequeña Alexis Olympia en septiembre y el domingo anunció su regreso en la capital emiratí. Es la 22ª del mundo después de su larga ausencia.Serena Williams reaparece el sábado contra Jelena OstapenkoEl partido de reaparición de Serena Williams será este sábado contra la letona Jelena Ostapenko, ganadora del último Roland Garros. Será el primer enfrentamiento entre ambas. Ese partido supondrá también la entrada de las mujer es en este torneo de exhibición, antes únicamente masculino.El otro gran regreso que se espera en Abu Dabi es el del serbio Novak Djokovic. El exnúmero 1 mundial, que ahora es 12º del ránking ATP, no juega desde Wimbledon por un problema en el codo derecho, que le llevó a poner fin de manera adelantada a su temporada de 2017."Tengo muchas ganas de retomar la competición (…) No ha sido fácil para mí estar ausente tanto tiempo", declaró el jugador de 30 años el martes a Sport360.Sin Nadal ni WawrinkaEl cartel del Mubadala World Tennis Championship podría incluso haber sido todavía más atractivo si no hubiera renunciado el español Rafael Nadal, que terminó 2017 en lo alto de la clasificación mundial. Nadal tuvo que abandonar en el Masters de Londres, su último compromiso de la última temporada, por una lesión de rodilla.El tenista español anunció que retrasaba el inicio de su campaña de 2018 por un retraso en la preparación. Será sustituido en Abu Dabi por otro español, Roberto Bautista (20º del mundo).También estaba inicialmente prevista la presencia en Emiratos Árabes Unidos de Stan Wawrinka. Con dolores en una rodilla, el tenista suizo no juega desde la primera ronda de Wimbledon."No estoy todavía en medida de jugar ese nivel", explicó el número 9 mundial el 20 de diciembre.La competición en Abu Dabi empezará este jueves por un duelo entre el español Pablo Carreño (10º del mundo) y el sudafricano Kevin Anderson (14º), seguido de un partido entre Roberto Bautista y el ruso Andrey Rublev (39º). Djokovic y el austríaco Dominic Thiem (5º) entrarán en liza en el torneo el viernes.La primera gran cita de la temporada 2018 no tardará en llegar, desde el 15 de enero en el Abierto de Australia, el primer torneo del Grand Slam del año. Mientras que la ahora madre de Alexis Olympia, Serena Williams , tendrá su estreno el sábado.
AFP