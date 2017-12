/ 27 diciembre, 2017ND / foto: @Delgado_rondon / 27 dic 2017.- La mañana de este miércoles vecinos cerraron la Av. Cotoperi – El Datil, en Margarita, en señal de protesta por la no llegada del Clap y el pernil para las fiestas navideñas.Pasadas las 8:00 AM los manifestantes se hicieron sentir exigiendo la presencia de la nueva alcaldesa, Marisel Velásquez, provocando largas colas en la importante via.Lea más: Detienen a periodista y reportero gráfico de Unicable en Nueva EspartaLea más : Trabajadores de la Alcaldía Metropolitana cerraron la Av. UrdanetaLea más: En Mérida protestaron nuevamente por la escasez de gasolinaAsí lo reportaron los tuiteros:Edgar Cárdenas: “León y Albornoz del equipo de @unicable_canal están siendo trasladadas a la alcabala de la GN en Boca del Río Nueva Esparta. Le confiscaron material grabado durante cobertura de protesta en Avda Juan B. Arismendi”.SNTP: “ALERTA. Guardia Nacional se lleva detenidos a Naleida León y Gladifer Albornoz, periodista y reportero gráfico de @unicable_canal, mientras cubrían manifestación en la avenida Juan Bautista Arismendi, en Nueva Esparta. Comandante de la Guardia Nacional, Irazabal, acusó a los periodistas de Unicable, detenidos ilegalmente, de estar agitando la manifestación que durante dos días mantienen vecinos de la avenida Juan Bautista Arismendi por falta de comida”.Robert Salazar: “En Margarita amanecimos nuevamente con la principal vía del estado cerrada. La JBA, todo en reclamo del bendito pernil y la caja Clap. Señores entiendan, los engañaron vayan a casa de los alcaldes chavistas y no a la vía de todos”.Francisco Delgado: Margarita, Colinas Del Daltin. Desde horas tempranas ciudadanos del sector se mantienen en protesta trancando la vía exigiendo bolsas del Clap. Dice que se sienten burlados por las falsas promesas del Ejecutivo Nacional y Regional. Siguen allí en protesta, pero no afectan el transito vehicular”.Sol Rojas: “Protesta en Margarita. Vecinos trancan a la altura Cotoperi-El Datil. Protestan por comida, cajas Clap y pernil. Hay hambre en Venezuela ”.Etiqueta Caribe: “Av. JBA trancada por protesta a la altura de Cotoperi – El Datil. La Guardia Nacional Bolivariana ya está en el sitio. Piden presencia de la alcaldesa Marisel Velasquez. ¿Qué pasó con los perniles y el Clap? Siguen preguntando en Margarita, Nueva Esparta, Venezuela . Mucha gente caminando”.En breve más informaciónCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi