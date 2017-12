/ 27 diciembre, 2017ND / 27 nov 2017.- El presidente del Colegio de Ingenieros del estado Zulia (CIDEZ), Marcelo Monnot, alertó este miércoles que el estado podría comenzar a sufrir de racionamientos eléctricos de doce horas o más, debido a los problemas con las líneas de transmisión.“Van a colocar tres transformadores, pero eso es como poner pañitos de agua fría a un enfermo con cáncer terminal. No resolverá nada. Si no se ataca el problema desde la raíz, podríamos vernos obligados a racionamientos de hasta más de 12 horas”, dijo en relación a los problemas con la electricidad que se han venido presentando en Zulia durante los últimos días.Asimismo criticó los anuncios del ministro de Electiricad, Luis Motta Domínguez, quien aseguró que era necesario traspasar la carga eléctrica de la línea de 400 mil vóltios a la de 230 mil, para evitar su sobrecarga.“Tenemos dos líneas de transmisión que son la de 400 mil voltios y la de 230 mil. La primera tiene 12 torres, pero se están cayendo porque no hay mantenimiento ¿Qué pasa si termina de caer? Prácticamente es la única de la que dependemos ¿Qué pasa si colapsa y continúan los problemas de la de 230 mil voltios?”, puntualizó.Finalmente, indicó que actualmente solo se requieren 1.700 y 2.100 megavatios para cubrir las necesidades del Zulia, y “aún así no generamos lo suficiente”.Con información de GlobovisiónCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi