World Around Me, la aplicación para conocer todo lo que te rodea

World Around Me es una aplicación que permite conocer todo lo que se encuentra a nuestro alrededor , estemos donde estemos. Pueden ser desde bares, bancos , museos, iglesias o incluso dónde podemos disponer de Wi-Fi. Es una app dirigida a los viajeros y turistas, pero eso no quita que los habitantes la puedan utilizar en ciudades o pueblos.¿Cómo funciona?El menú de la aplicación muestra un catálogo de todos los servicios y actividades que puedes encontrar a tu alrededor en la ciudad o lugar donde estés. Lo primero, es tener activado el GPS del dispositivo , ya que es la principal herramienta con la que funciona esta app para ubicar los sitios de interés.Luego en la lupa del buscador en la esquina superior derecha, puedes escribir lo que estés buscando. En ese momento, la aplicación te pedirá que coloques el dispositivo justo en frente de tu cara , y a partir de ahí te aparecerán lugares y servicios en realidad aumentada acorde a lo que has querido buscar. También, puedes elegir visualizarlas en un mapa o en una lista .La aplicación es gratuita y tiene una versión de pago. Está disponible para los sistemas operativos Android e iOS.