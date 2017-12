/ La auténtica salsa carbonara, es una salsa italiana que lleva yema de huevo. No obstante, en la mayoría de hogares, se omite el huevo y se echa nata, por lo que tiende a ser una rica comida rápida .Ingredientes 200g de nata para cocinar (crema de leche)100g de queso rallado100g de tocineta1/2 cebollaaceite de olivasal y pimienta200g de la pasta que quierasPreparación (20 minutos) En una sartén ponemos la tocineta cortada en cubitos y la cocinamos a fuego fuerte unos minutos. No es necesario echar aceite ni nada.Pasados dos o tres minutos, cuando esté crujiente (cuidado que no se queme) la retiramos y la reservamos en un plato, procurando dejar en la sartén la grasita que haya podido soltarEn la misma sartén, echamos un poco más de aceite de oliva, pues probablemente la grasa que haya sea poca (si crees que es suficiente no eches más) y después añadimos la cebolla picada fina. Salpimentamos y cocinamos a fuego suave unos 15 minutos, removiendo de vez en cuando.Cuando la cebolla esté casi lista, echamos la nata y el queso rallado en otra cacerola que, puede ser parmesano, manchego o el que quieras. Uno con sabor. Calentamos a fuego suave y removemos con frecuencia para que no se quemeCon todo listo, en la cacerola de la nata y queso añadimos la cebolla, la tocineta y mezclamos bien. Si quieres, para enriquecerlo más, puedes añadir dos o tres cucharadas del caldo de la cocción de la pasta que enriquecerá la salsa aún más.Servir en un plato la pasta que hayas elegido, ya cocida. Encima ponemos unas cuantas cucharadas de la salsa carbonara con nata. Finalmente terminamos espolvoreando con un poco de pimienta negra recién molida.Agencias / Noticia al DíaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi