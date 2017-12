/ La bondadosa alma cuidó al felino y decidió bañarlo porque su pelaje estaba sucio y le tomó una fotografía mientras estaba en la tina cubierto de espuma, para pedir ayuda y conseguirle una nueva casa.Prácticamente a diario, los amantes y defensores de los animales -principalmente perros y gatos- comparten en grupos de Facebook acerca del rescate de algún ejemplar y de la necesidad de darles refugio tras su cooperación.El problema es que con el afán de ayudar a las mascotas perdidas o abandonadas, algunos pierden el norte y no se dan cuenta que tal vez el animal que están ayudando no es el que creen.Eso fue claramente lo que pasó en Estados Unidos, donde una adorable mujer encontró un animal sucio y desamparado y lo entró a su vivienda para ayudar.La bondadosa alma cuidó al felino y decidió bañarlo porque su pelaje estaba sucio y le tomó una fotografía mientras estaba en la tina cubierto de espuma, para pedir ayuda y conseguirle una nueva casa."Encontré este gato cerca de Houston Trail. Estaba un poco sucio, así que lo estamos limpiando. Publicaré mejores fotos más tarde. Ya me he puesto en contacto con Anthem Pets. Solo puedo quedármelo por la noche, parece amistoso?, escribió en el Facebook de AnthemStuff, una página que agrupa a los residentes de dicha localidad en Arizona.El problema era que pese a toda su amabilidad, el gato no era tal sino más bien un león de montaña o puma. Lo cierto es que pese a ser un animal salvaje aceptó muy bien el baño y no dañó a nadie en la propiedad.PublimetroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi