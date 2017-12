/ El Gobierno de Brasil declaró este miércoles como “ persona non grata “, al responsable por la embajada de Venezuela en Brasilia, Gerardo Antonio Delgado Maldonado.Foto: El Universal Esta situación se presenta, debido a la misma decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) venezolana con respecto al embajador de Brasil en Caracas.La decisión obliga a Delgado Maldonado, que es el encargado de negocios de Venezuela en Brasil, a abandonar el país en un plazo que aún no ha sido determinado .El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil anunció el viernes que había tomado conocimiento de que su embajador en Caracas fue declarado “persona non grata” y que tan sólo esperaba una comunicación oficial para adoptar la misma medida.El Gobierno de Venezuela , tras la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, ordenó el sábado la expulsión del embajador brasileño en Caracas, Ruy Carlos Pereira.En un comunicado que divulgó la semana pasada, la cancillería brasileña dijo que, de confirmarse la declaración de su embajador como “persona non grata” en Venezuela , la decisión demostraría nuevamente “el carácter autoritario de la administración de Nicolás Maduro y su falta de disposición para cualquier tipo de diálogo”.La decisión de Brasil se produce un día después de que Canadá anunciara la expulsión del encargado de negocios de la embajada de Venezuela en represalia igualmente por la decisión del Gobierno de Maduro de declarar persona “non grata” a un diplomático canadiense.“El Gobierno de Venezuela ha anunciado que el encargado de negocios de Canadá en Caracas ha sido declarado persona ‘non grata’ y será expulsado del país. Esta acción es típica del régimen de Maduro que ha socavado de forma consistente todos los esfuerzos para la vuelta a la democracia”, dijo la canciller canadiense, Chrystia Freeland, en un comunicado.“En respuesta a este movimiento del régimen de Maduro , anuncio que el embajador de Venezuela en Canadá (el general Wilmer Barrientos, que ya había sido retirado por el Gobierno venezolano) ya no es bienvenido en Canadá. También declaro al encargado de negocios venezolano persona ‘non grata'”, añadió Freeland.Con información de 2001Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, descarga nuestra aplicación de Telegram al ingresar a este link https://t.me/noticias24carabobo y dale clic a +unirme.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi