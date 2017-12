/ ¿Qué nos espera en este 2018? ¿Qué debemos hacer y ser para salir del caos en el cual nos han sumergido?¿Podemos tener esperanza mirando el futuro? Estas preguntas llegan a mi mente en esta hora de reflexión.El momento que nos ha tocado enfrentar es difícil y lleno de obstáculos, pero ningún buen marino se ha convertido en tal navegando aguas tranquilas. Son las tormentas y los fuertes oleajes los que hacen experto a un navegante.Este 2018 se avizora como un año de tormentas y huracanes sociales y políticos, pero esto no nos asusta, sino que reaviva nuestro compromiso de lucha en favor del pueblo de Anzoátegui y de Venezuela Desde la gobernación de nuestro estado emprenderemos las soluciones tangibles para demostrar que un buen gobierno sí es posible y realizable a pesar de las trabas y de las zancadillas.Y como dice el poeta "si no hay camino, hacemos camino al andar"; este 2018 debe ser el año del cambio real para los anzoatiguenses y el resto de los venezolanos.Trabajamos desde ya para convertir los campos anzoatiguenses en zonas productivas, para que la Mesa de Guanipa, la Cuenca del Unare y el Macizo del Turimiquire se transformen en las zonas de productividad y abastecimiento de alimentos de nuestro estado.Luchamos para que el hambre sea minimizado en nuestro estado y no tengamos más neonatos fallecidos en los distintos centros hospitalarios de nuestra región; lo daremos todo para que el anzoatiguense viva en un estado libre de paludismo, difteria y fiebre amarilla.Estas primeras semanas de nuestra gestión han sido de análisis y de reorganización, debido al caos que heredamos de las pasadas administraciones, y ahora vamos con la ejecución de soluciones concretas y firmes que evidencien los cambios que el pueblo quiere.Seremos un ejemplo para Venezuela y desde aquí avanzaremos en la redemocratización del país y el cambio total e integral que necesita Venezuela entera.Sobre la inquietud de si ¿debemos tener esperanzas? Les afirmo que sí debemos tenerlas, Venezuela será nuevamente una nación pujante y con desarrollo.Y para que esto sea realidad cada uno de los venezolanos debemos mantenernos activos y en movimiento, formando parte de una avanzada de trabajo que cambie a la nación a través de los hechos.Este 2018 debe ser para Anzoátegui el año de la concreción del cambio político, con actividades y realidades vamos a poner en movimiento el estado y avanzaremos hacia la construcción de la región con mayor calidad de vida para todos y cada uno de nuestra gente.Y, para Venezuela el 2018 tiene que ser el año de la superación de la crisis, de la instauración del cambio total mediante la instalación democrática y constitucional de un nuevo gobierno que responda a las necesidades de la gente.El año entrante debe ser una oportunidad que no podemos desperdiciar, y por ello convoco a todos los actores de la vida anzoatiguenses a sumarnos a la causa de la liberación venezolana.Desde nuestro estado contribuiremos al cambio, haciéndolo realidad en nuestra región; cambiaremos para bien la forma de gobernar y mejoraremos la vida de nuestra gente.Desde los cerros de Puerto La Cruz, las barriadas de Barcelona y El Tigre, en los sectores de Anaco y Guanta, desde los caseríos y parroquias rurales de la zona centro, sur y oeste, llevaremos adelante un gobierno de calle que ponga en evidencia que con fuerza y compromiso sí se pueden dan los cambios populares.Tengamos fe, y entre nuestros deseos y propósitos de Año Nuevo coloquemos como un compromiso el apoyo de cada uno de nosotros en aras de transformar a Anzoátegui y colaborar mediante los hechos en el cambio nacional.Hagamos de este 2018 un año de ilusión y de éxitos; hagamos de este año que nacerá una oportunidad para crecer y hacer de nuestra tierra un mejor lugar para vivir.Sé que en Anzoátegui lo haremos realidad, sé que juntos cambiaremos a Venezuela . Pongamos en movimiento a nuestro pueblo, el presente y el futuro es nuestro. ¡Adelante!Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi