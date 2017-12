/ Alexandra Braun quiere comerse al mundo. O, por lo menos, hacerse sentir en él. Bien sea en televisión, en la radio o en cine. En este último medio se le ha visto en películas como Obsesión (Alejandro Espina, 2011), Hasta que la muerte nos separe (Abraham Pulido, 2014) y UMA (Alain Maiki, 2016), que hasta la fecha acumula 13 premios internacionales.La cinta se estrena el mes de junio en Venezuela y narra la historia de una joven que vive en Italia y conoce a un escritor que se convertirá en el amor de su vida, hasta que una tragedia toca a sus puertas.-¿Qué sintió al ser galardonada como Mejor Actriz en varios festivales?-La experiencia es increíble. Fue emocionante ganar este segundo galardón como Mejor Actriz en un festival tan reconocido como el de Mónaco. El primero que gané fue en Atlanta, en el Latino Georgia Film Festival.-¿Cómo describe su experiencia con Alain Maiki?-Trabajar con Alain es muy enriquecedor. Es una persona muy estricta y siempre busca la mejor escena para que todo quede perfecto, es de los directores a los que le gusta sacar la magia en las escenas.La belleza tiene muchas formas. Más que la belleza es el ángel- En UMA hay una escena del volcamiento de un carro, ¿cómo se hizo?-Esa escena se hizo en cinco planos: lado izquierdo, lado derecho, de frente y por detrás del automóvil). Fue grabada con un drone y utilizaron un doble de riesgo.-¿Cómo preparó su personaje?-Tuve que bajar 10 kilos y me inspiré en una amiga que es una hippie.-¿A qué cree que se debe el éxito del filme?-El éxito de UMA se debe al resultado de una historia de romance que traspasa la pantalla.-¿Cómo se formó usted como actriz?-Estudié actuación en la Academia del Método en México y con el actor y director venezolano Alberto Carbonell.No soy una actriz de método. Siento al personaje, tampoco me inspiro en otras actrices, utilizo mucho la investigación y la observación- ¿Cuál es su método de actuación? ¿En qué actrices se inspira?-No soy una actriz de método. Siento al personaje, tampoco me inspiro en otras actrices, utilizo mucho la investigación y la observación. Me inspiro en personas de la vida cotidiana.-¿Cree que ser bella ha favorecido su desempeño profesional?- Me ha abierto muchas puertas, porque la belleza tiene muchas formas. Más que la belleza es el ángel. Mi carta de presentación es mi personalidad.- ¿Cuáles son sus proyectos para el año entrante?-Entre mis próximos proyectos está la producción y realización de la obra de teatro Mi encuentro con Monroe , para mayo de 2018, y sigo con la segunda temporada de El amante.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi