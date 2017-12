/ El Gobierno del presidente Nicolás Maduro se tomó en serio su promesa de procurar las condiciones para que todas las venezolanas y los venezolanos pasen unas Navidades felices, en paz y en unión familiar. Como parte de las medidas de protección social implementadas para lograr este objetivo, desde la semana pasada se inició la entrega de más de 10 millones de juguetes a niñas y niños de todo el país, en el contexto del Plan Navidades Felices impulsado por el Ejecutivo N acional.En el municipio Libertador fueron distribuidos más de un millón de juguetes en las 22 parroquias de Caracas, señaló la alcadesa Érika Farías. En El Paraíso se obsequiaron 7.000 juguetes, algunos de los cuales fueron donados por Pdvsa La Estancia.Entre el 23 y 24 de diciembre también se beneficiaron 70.000 niños en operativos organizados por la Gobernación de Sucre en comunidades vulnerables de los municipios Bermúdez, Libertador, Sucre y Benítez.En el estado Aragua se distribuyeron 536.000 juguetes en sus 18 municipios, y además se entregaron presentes a 100 niños y niñas que se encuentran en el Hospital Central de Maracay, i nformó el gobernador Rodolfo Marco Torres.C omo parte de un plan diseñado para llevar alegría a las familias más vulnerables, niñas y niños de los sectores Las Ventosas, Sabana Larga, Barrio Nuevo, Anastasia Perón y Colombia Sur del estado Falcón, celebraron la N ochebuena juntos a sus familias y con sus regalos navideños entregados por el Ejecutivo N acional.El alcalde del municipio Iribarren del estado Lara, Luis Jonás Reyes, informó que 260.000 juguetes fueron donados en las 10 parroquias gracias a la colaboración de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).La Gobernación de Carabobo, a través de Fundaniño e Insalud, repartió 500 juguetes en los hospitales Ángel Larralde en Naguanagua, Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello y Miguel Malpica de Guacara.El Gobierno Bolivariano regaló el pasado sábado un total de 200 juguetes a niños y niñas con alguna discapacidad del sector Santa Lucía, en el municipio Paz Castillo del estado Miranda. La entrega de los regalos estuvo a cargo de la presidenta de la Fundación José Gregorio Henández, Soraida Ramírez y del alcalde Erick Lovera.Casi 400 mil juguetes fueron distribuidos por medio de los CLAP este domingo 24 de diciembre en 21 municipios del estado Anzoátegui, informó el alcalde del municipio Barcelona , Luis José Marcano.En el Gimnasio de Bases de Misiones Hugo Chávez Frías, ubicado en la localidad de Brisas del Mar en Barcelona , Marcano precisó que durante la jornada serían entregados más de 6.210 juguetes a niñas y niños de 37 comunidades de esa zona.Durante el operativo, el alcalde envió un mensaje de paz y esperanza al pueblo ante las adversidades que afronta el país."Nunca nos van a quitar las alegrías y vamos a tener unas Navidades felices?, sentenció.DNP entregó más 30.000 juguetesLa Dirección Nacional de Prevención del Delito (DNP) del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz también se sumó a la campaña nacional con la entrega de más de 30.000 obsequios para los más pequeños de la casa.La directora de este ente, Nuris Perozo, reivindicó el mensaje de paz que las instituciones gubernamentales quieren hacer llegar a niñas y niños del país mediante este tipo de programas. “Llegamos a esos espacios para llevar un mensaje de esperanza, de paz. Estamos promoviendo una cultura de paz a través de la Dirección General de Prevención al Delito, que nos hemos desplegado para acompañar al pueblo”, manifestó.DIVERSIÓN EN ESPACIOS RECUPERADOSBicicletas, patines, monopatines, autos a control remoto y patinetas fueron los obsequios que niños y niñas disfrutaban ayer en los espacios públicos que han sido recuperados por la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital.El Paseo Los Próceres fue uno de los espacios públicos más visitados por las familias caraqueñas, que celebraron el nacimiento del Niño Jesús con divertidos recorridos por el lugar.A partir de las 11 de la mañana los ejes viales y peatonales sirvieron de punto de encuentro para que los consentidos de la casa mostraran sus dotes deportivas en compañía de padres y representantes, que también aprovecharon la ocasión para ejercitarse y salir del estrés de los preparativos navideños.Con el apoyo de sus padres, los pequeños también estrenaron carritos a control remoto y robots. Los más grandes se engalanaron con su vestimenta y recorrieron los espacios en búsqueda del mejor fondo para tomarse selfies en compañía de amigos y conocidos." Decidimos venir a distraernos un poco aquí en Los Próceres. Me parece que el lugar está bastante cuidado y hay seguridad, que es lo más importante?, comentó Ricardo Figuera, vecino de la parroquia San Pedro.Por su parte, Joaquín Duarte, quien se encontraba en compañía de sus dos niños, indicó que a pesar de los altos precios, lograron tener unas Navidades tranquilas."Los venezolanos en este año demostramos que somos gente trabajadora y luchadora, que no se deja derrotar tan fácilmente con una guerra económica, Lo importante es tener esperanza y fe de que todo mejorará?, agregó.PASEO EN FAMILIALos que no salieron a estrenar sus regalos navideños, decidieron hacer un recorrido con sus mascotas y ejercitarse. Para tal fin también contaron con las máquinas biosaludables del Paseo Los Próceres y del Parque Los Caobos.La plaza Bolívar también fue el epicentro para el encuentro de las familias capitalinas. Allí, los niños jugaron y corretearon en todo el espacio. En este importante lugar de la ciudad, los consentidos patinaron, jugaron con balones de fútbol y, como de costumbre, dieron de comer a las ardillas.SEGURIDAD GARANTIZADAPara evitar irregularidades los capitalinos contaron con la protección que brindaron los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. En el Paseo Los Próceres hubo patrullaje permanente durante todo el día.Igualmente en la plaza Bolívar, funcionarios de la Policía de Caracas prestaron resguardaban a los visitantes.De esta forma se garantizaron espacios adecuados para el esparcimiento y la sana recreación de los capitalinos, gracias a la gestión que impulsa la alcaldesa del municipio Bolivariano Libertador, Érika Farías.EN EL PARQUE HUGO CHÁVEZPara celebrar el nacimiento del Niño Jesús, en familia, este 25 de diciembre, niñas, niños, jóvenes y adultos mayores disfrutaron de las atracciones que ofrece el Parque Hugo Chávez, en Caracas.Las áreas verdes, los espacios infantiles, la ciclovía, las canchas de fútbol y voleibol, así como el jardín acuático, donde recientemente fue colocada una escultura alegórica al comandante Hugo Chávez, recibieron a cientos de visitantes que vieron el parque como un opción para continuar la celebración.“Invitamos a toda la comunidad a disfrutar de manera gratuita de los espacios y actividades que ofrece el parque en Navidad y el resto del año”, expresó el gerente de mantenimiento, Carlos Briceño.El complejo recreacional está ubicado en el sector La Rinconada y cuenta con el resguardo de la Policía de Caracas.LA CULTURA TOM Ó LOS ESPACIOSEN CARABOBOMiles de carabobeños y carabobeñas han acudido durante los días de diciembre a los lugares públicos recuperados y embellecidos por la gobernación del estado, donde además se desarrolló una programación cultural.Según Nathaly Bustamante, secretaria de Cultura de la gobernación, en estos sitios se han presentado agrupaciones de danza, de magos, pintacaritas, así como parrandas navideñas, en especial las de la entidad, las cuales tienen arraigo en las comunidades.A esto se suman las bandas de gaita, las formaciones de tambores, todo en medio de la decoración y las luces que tanto gustan a niños y niñas, indicó la funcionaria, quien invitó a todas y a todos a visitar los grandes parques de Carabobo." Para nosotros es una satisfacción ver este público llenar estos espacios por invitación de nuestro gobernador Rafael Lacava?, en este caso"al Parque Recreacional Sur, para dar alegría a todas las familias del sur de Valencia?, sostuvo la vocera.