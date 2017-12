/ .- Aunque a muchos no les pase por la cabeza que en algún momento serán atacados por aun animal salvaje, no está de más saber los trucos que te pueden salvar la vida en una situación como esta. A veces no tienes que ir a la selva para sufrir un ataque, puede ser en lugares que acostumbras visitar como la playa, zoológico, entre otros. A continuación te enseñamos los trucos para salvar tu vida del ataque de un animal salvaje .1. TiburónFoto: taringa Cuando se trata de sobrevivir al ataque de un tiburón, sólo hay una regla que debes tomar en cuenta: No le des jamás la espalda, ni intentes huir con desesperación, lo mejor que puedes hacer es quedarte frente a él, moviéndote lo menos que puedas, y prepárate para golpearlo en sus zonas más sensibles como los ojos y la punta de la nariz.2. LeónFoto: taringa Con esta clase de animales, lo mejor que puedes hacer es hacerte ver más grande de lo que eres. Así que estírate y levanta los brazos. Si un león te percibe como grande y amenazador, no te atacara. Pasa lo que pase no le des la espalda ni pierdas el contacto visual, pues estas cosas le darían tiempo al depredador para atacar. Háblale con voz fuerte, grita sí es necesario.3. ToroFoto: taringa Erróneamente solemos asociar su agresividad con el rojo, pero ellos no reaccionan al color, si no al movimiento. quédate quieto y utiliza alguna prenda u otro objeto como carnada. Muévelo hasta que llames su atención, y cuando este cerca, aviéntalo lo más lejos posible para que el toro lo persiga y se aleje de ti. Aunque no lo creas, es súper eficiente con estos animales.4. MedusaFoto: taringa Después del ataque, límpiate a herida, no pongas orines sobre ella, ya que esto es solo una leyenda urbana y no ayudará de nada. Evita el agua potable y Ponte agua salada en el área afectada. Aunque no lo creas esta última es muy efectiva para limpiar cualquier tipo de herida, ya que cura la infección y mata las bacterias.5. CocodriloFoto: taringa Huye con calma. Si te encuentras nadando y ves un cocodrilo trata de mantener la calma, evita salpicar el agua y alejate en el mayor silencio posible; sin embargo, si te encuentras con el cocodrilo en tierra firme, corre tan rápido como puedas en forma de zigzag haciendo el mayor ruido posible, de manera que no le des oportunidad de alcanzarte. Pero si de plano el cocodrilo te ha atrapado, recuerda que al ser este el animal con la mandibula mas fuerte del planeta liberte no sera tan facil, asi que golpea con toda tu fuerza sus ojos y garganta, pues estas son sus áreas más sensibles, por lo que al golpearlas lograras que te libere.6. SerpienteFoto: taringa Si alguna vez sientes o te das cuenta que una serpiente te está persiguiendo, pisa con fuerza de manera que las vibraciones en el suelo la confundan y hagan que se aleje; sin embargo, si esta te ha mordido, intenta alejarte lo antes posible de ella, pues las siguientes mordidas suelen llevar más veneno que la primera. Es importante que no intentes extraer el veneno con la boca como lo hacen en las películas, solo lava de inmediato la zona afectada con agua abundante, aplica un torniquete y llama de inmediato a emergencias.7. OsoFoto: taringa Al tratar de huir, es más probable que ese oso te vea como a una presa. Una táctica que te puede ser útil, es tirarte al piso en posición fetal, cubrir tu cuello con tus brazos y fingir estar muerto, incluso a pesar de que este te ataque. Luego de unos minutos y al verte inmóvil este se alejará, pero ojo, es importante que permanezcas sin moverte unos minutos más, pues estos animales son tan inteligentes que generalmente se quedan varios minutos más observando a su presa.8. GorilaFoto: taringa Lo mejor es que te sientes para que no parezcas más grande. Otro buen consejo es que evites el contacto visual pues esto hace que se sientan retados. En caso de alguna aproximación o agresión, no pongas resistencia, por el contrario, colócate en posición fetal.9. AbejaFoto: taringa Si eres perseguido por un enjambre corre hasta algún lugar cerrado, ya sea una casa, auto o baño público y una vez ahí, apaga las luces inmediatamente, ya que la falta de luz hará que se alejen. Otra excelente opción es que te sumerjas bajo el agua.Con información de: taringaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi