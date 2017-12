/ File- This Oct. 21, 2017, file photo shows New York Yankees starting pitcher CC Sabathia throwing during the first inning of Game 7 of baseball's American League Championship Series in Houston. Sabathia's $10 million, one-year contract has been finalized by the Yankees, a deal that raises New York's projected luxury tax payroll for next year to about $178 million. The deal was announced Tuesday, Dec. 26, 2017, about 10 days after the sides reached an agreement pending a physical. (AP Photo/David J. Phillip, File) Los Yankees de Nueva York concretaron este martes un pacto con el veterano zurdo C.C. Sabathia por un año y 10 millones de dólares, confirmó el mítico club de las Grandes Ligas de béisbol Sabathia, de 37 años y quien ayudó a los Yankees a ganar la Serie Mundial del 2009, regresa con el conjunto neoyorquino por décima temporada.El estelar zurdo viene de una campaña en la que sufrió una lesión en la rodilla derecha en agosto pero regresó en octubre para ayudar a los Yankees, que se quedaron a una victoria de ir al Clásico de Otoño.Los Yankees cayeron en la discusión del título liguero en el circuito de la Americana ante los Astros de Houston, posteriormente campeones de la Serie Mundial.Sabathia terminó con balance de 14-5 con un promedio de carreras limpias de 3,69 la temporada pasada y tiene un récord vitalicio de 120-73, con una efectividad de 3,75 en 255 aperturas durante nueve campañas con los Yankees.Sabathia regresa a una rotación de lanzadores de los Yankees que incluye al japones Masahiro Tanaka, Sonny Gray y el dominicano Luis Severino.“Siento que este es un equipo joven y lo convertiremos en algo grandioso”, dijo Sabathia luego de que los Yankees fueran eliminados de los playoffs.El estelar zurdo añadió que “este es mi hogar y quiero ver todo esto (lo que pasa en el futuro)”.Sabathia, quien atrajo el interés de los Azulejos de Toronto y los Angelinos de Los Angeles, es el líder activo del béisbol con 2.846 ponches en su carrera y 3.317 entradas lanzadas en 17 temporadas en las Grandes Ligas, además de un balance histórico de 237-146 con efectividad de 3,70 con los Indios de Cleveland, Cerveceros de Milwaukee y los Yankees.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi