/ ÚN.- La artista mexicana, Thalía, ha sido blanco de duras críticas por parte de sus seguidores a raíz de una serie de fotografías publicadas en sus redes sociales , donde aparece con un rostro un poco"hinchado"Los seguidores de la cantante de 46 años, han criticado las imágenes con mensajes navideños, por un supuesto"exceso de botox? en su rostro." ¿Qué te hiciste en la cara mujer ? ¡Tan bella que eras! ¡Tu cara se ve supergrande muy redonda se te ve un cuerpecito y una cabeza gigante de verdad no quiero ofenderte, pero tus mejillas son tan grandes ahora. Nooooo please ya no más lo que sea que te hagas! ¡Con tanto bótox se le quedó paralizada la sonrisa falsa, qué horror por qué no aceptar que el tiempo pasa!", escribió uno de sus fans en uno de los post.Thalía publicó una serie de imágenes en Instagram, junto a su esposo, Tommy Mottola y sus hijos, Sabrina y Mathew, con mensajes de navidad, pero lo que llamó la atención de sus seguidores son sus pómulos y labios pronunciados."Con eso que hiciste en tu cara se ve más joven Tommy que tu?, dijo otro de los usuarios de la red social.