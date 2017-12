/ .- Existen plantas y hongos con aspecto horroroso que no solo son desagradables a la vista sino que pueden matarte si no tienes suficiente precaución, para que evites tocar alguna de estas, te presentamos las flores, plantas y hongos más peligrosas del bosque.1. Aristolochia salvadorensisFoto: taringa También conocida como la planta de Darth Vader, es una extraña y venenosa flor que se encuentra en los prados húmedos y llanuras inundables de Brasil.2. Tacca chantrieriFoto: taringa Conocida como flor murciélago, nativa de los bosques húmedos de los trópicos, es considerada una de las especies más raras y espeluznantes del mundo debido a su tonalidad oscura y los extraños bigotes que brotan de ella.3. Hydnora africanaFoto: taringa Es una verdadera planta de rapiña que se alimenta de otras especies para obtener sus nutrientes.4. Hydnellum peckiiFoto: taringa A pesar de su apariencia poco confiable, esta planta que asemeja a un diente con sangre no es tóxica y tampoco es comestible debido a su sabor amargo y muy picante.5. Antirrhinum majusFoto: taringa Originaria de una flor silvestre que fue encontrada en España e Italia, es también conocida como boca de dragón. Es una especie de consumo prohibido para el humano.6. Xylaria polymorphaFoto: taringa Llamada también dedos de muerto, es un hongo que se asemeja a los dedos de un zombi que emerge de la tierra. A pesar de su desagradable aspecto, esta especie limpia la materia orgánica, descomponiéndola de manera que las plantas la puedan absorber en forma de nutrientes.7. Clathrus archeriFoto: taringa Mejor conocida como dedos del diablo o aguijón de pulpo, es un hongo que brota de unos huevos blancos que, al madurar, se abren emitiendo un olor completamente desagradable.8. Actaea pachypodaFoto: taringa A esta planta se le conoce como ojos de muñeca y es sumamente venenosa. Sus bayas blancas, además de ser la parte más extraña de la especie, contienen una toxina cardiogénica muy potente que al consumirla mata al instante.9. Rhodotus palmatusFoto: taringa Es una especie de hongo que adopta diversas formas y colores, dependiendo de la cantidad de luz que reciba en su etapa de madurez. Debido a que su sabor es demasiado amargo, no es recomendable para el consumo humano.10. Ascocoryne sarcoidesFoto: taringa Similar a la gelatina o a los intestinos, este hongo crece en árboles de hoja ancha, especialmente el haya situado en Gran Bretaña, Irlanda Continental y Australia. A pesar de su apariencia desagradable o gelatinosa, no tiene color u olor, pero se recomienda no consumirlo.Con información de: taringaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi