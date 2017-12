/ Este miércoles, el viceprimer ministro ruso, Vitali Mutkó, anunció que renuncia al comité organizador del Mundial Rusia 2018 , tras haber dimitido provisionalmente como presidente de la Unión de Fútbol de Rusia (UFR)."Alexéi Sorokin será el presidente del comité organizador ' Rusia 2018'. Yo me centraré en mi labor en el Gobierno", dijo Mutkó en un comunicado. Detalló que Sorokin se encargará de representar a Rusia ante la FIFA , asimismo, el Comité explicó en un comunicado que la renuncia de Mutkó no afectará los preparativos para el mundial próximo."Aún queda mucho trabajo por hacer, pero estoy absolutamente convencido de que todo estará preparado dentro de los plazos previstos y el 30 de mayo entregaremos todos los documentos a la FIFA ", señaló. Mutkó también anunció que dejaba el cargo de jefe de la UFR por un plazo de seis meses para recurrir ante el Tribunal de Arbitraje (TAS) la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de excluirle de por vida de los Juegos por las denuncias de dopaje de Estado.(Lea también: De Oliveira: Metropolitanos FC dará mucho de que hablar) Justo hoy, Mutkó presentó el recurso ante el TAS, decisión que no ha sido secundada por el presidente del Comité Olímpico Ruso, Alexandr Zhúkov.Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular descarga la aplicación Telegram, ingresa a este link https://t.me/globovision_oficial y dale clic a +Unirme. Desde ese momento estarás informado de todo lo que pasa en Venezuela y el mundo.?Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi