/ .-En su estreno como periodista para"Player?s Tribune?, Gerard Piqué ha entrevistado a su excompañero y amigo Neymar . El central azulgrana empieza la charla con el brasileño haciendo la broma sobre la foto del pasado verano."Hola, aquí estamos, Gerard Piqué para Players? Tribune entrevistando a mi gran amigo Ney. El amigo del"se queda.?, explica el defensa, en alusión a la foto que colgó en su Instagram con Neymar dando por hecho que el delantero se quedaría en el Barça , aunque días después se confirmó su traspaso al PSG Video: YouTube, 27-12-2017 En la entrevista, sin embargo, no profundizan sobre la famosa foto ni la decisión de Neymar de dejar el Barça para fichar por el PSG , sino que está centrado en el Mundial del próximo verano en Rusia . Después de refrescar cada uno su primer recuerdo de un Mundial -Piqué recuerda el codazo de Tassoti a Luis Enrique que provocó que su ex entrenador sangrara por la nariz en Estados Unidos y Neymar los goles de Romario y Ronaldo en el mismo Mundial-, Neymar habla de sus favoritos para Rusia "Creo que no solo Brasil de favorito, toda selección que tiene números fuertes, que tiene jugadores de calidad , son favoritas. Somos Brasil, España, Argentina, Francia, Alemania. Estas cinco selecciones para mí son las favoritas?, explica el ex delantero del Barça . Piqué le replica que para él, Brasil está un poco por encima del resto."Yo creo que estáis un peldaño, un poquito por encima de los demás. Creo que nosotros, Alemania, Argentina, Francia, estamos todos a un nivel bastante igual, y vosotros estáis un poquito más" Arriba tenéis mucha pólvora, tenéis"?, destaca Piqué.Después de coincidir ambos en ver a Islandia"como la revelación del próximo Mundial?, Piqué le propone un trato a Neymar, que el brasileño no acepta." Bueno, para terminar, ¿tú firmas ahora una final España-Brasil, 3-3 con hat-trick tuyo, y ganamos en los penaltis España??, le pregunta el defensa."No, no, no?¡Quiero ganar!?, responde Neymar. Gerard le insiste en la propuesta y el delantero del PSG le replica"¿firmas tú el 3-3 con"hat-trick? tuyo y Brasil gana a los penaltis?? y ambos acaban riendo.Mundo Deportivo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi