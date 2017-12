/ Edwin Prieto Rosalees – Zulia.-@EdwinPriAnte la crisis en el sector eléctrico que vive la industria en el estado Zulia y como ha afectado a miles de ciudadanos que pasan largas horas sin el servicio, el Centro de Ingenieros se pronunció al respecto y afirmó que la falta de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo en el sistema eléctrico nacional, además de la poca inversión; ha generado las continuas fallas eléctricas en el Zulia y otras regiones del país."Aquí en el Zulia tenemos las líneas de los 230 kv y 400 kv que son las que nos abastece actualmente y hemos tenido muchos problemas con las líneas de 230 kv por un incendio que hubo en la sub estación de las Palmas, debido a la falta de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, falta de inversión. No se ha respetado el proceso de sustitución de todas las líneas y equipos, generando calentamientos e incendios"Monnot afirmó que de la represa El Guri se generan 400 kv mediante unas torres que están en el Lago de Maracaibo y llegan a Cuatricentenario. Son 12 torres metálicas que tienen más de ocho años sin mantenimiento, alto porcentaje de corrosión en toda la estructura, que a su juicio es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede colapsar.Rechazó las declaraciones del ministro Motta Domínguez quien desde el estado Zulia indico que la situación se debe a un sabotaje."El Ministro vino ayer a caernos a mentiras y a prometer proyectos que son viejos como el cablesubmarino para sustituir las torres del Lago de Maracaibo que es un proyecto del 2006 y lo presenta como la solución del problema. Supuestamente va a traer unos transformadores del centro del país para atender la crisis"Marcelo Monot en reiteradas oportunidades ha realizado varias inspecciones a distintas instalaciones eléctricas junto al Centro de Estudios de Corrosión de la Universidad del Zulia, y manifiesta estar muy alarmado por la situación que el Gobierno no ha atendido como debería ser."La generación termoeléctrica en la región está por el piso, como el parque eólico de La Guajira no genera energía, la Planta Ramón Laguna en Los Haticos debería generar 660 mega vatios y genera 0 mega vatios, la termoeléctrica de Bachaquero tiene una capacidad de 540 mega vatios y está generando 0 mega vatios, la barcaza Antonio Nicolás Briceño que debería generar 100 mega vatios y no genera nada, es más quitaron la barcaza del sitio donde estaba y no se sabe donde está"Explicó que no hay suficiente electricidad para abastecer al estado y por eso deben recurrir a los racionamientos. Eno estos momentos se presenta en baja demanda por la época, pero la alta demanda comienza en marzo, y si ahora no tienen cómo atender la población este problema a partir de marzo será mucho más grave.En cuanto a las torres eléctricas del sistema interconectado en el Lago de Maracaibo tienen 3.285 días sin recibir mantenimiento y el gobierno lleva 2.597 días ocultando la información de la realidad en el sistema eléctrico nacional. La planta de Tacoa en el centro del país por primera vez pasa una Navidad sin generar un solo vatio"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi