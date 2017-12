/ Roximar TovarA pocos días para despedir el 2017, la astróloga Andrea Caricato divulga las predicciones para el próximo año.2018 es un año de desafíos en el que ocurrirán cinco eclipses. Urano saldrá de Aries, Martes retrógrado se superpondrá durante dos meses, Mercurio retrógrado ocurrirá en los meses de marzo, abril, julio agosto, noviembre y diciembre. Y según el horóscopo chino, 2018 es el año del perro.Por ser el año del perro, Caricato considera que este es un buen período para cambiar de estilo de vida e iniciar nuevos proyectos empresariales."Muchas voces en todo el mundo se alzan resaltando la importancia de los valores universales del diálogo y la solidaridad", presagió la astróloga. Además, dijo que el egoísmo, la codicia y la ignorancia son el origen de una fuente importante de las desigualdades en el mundo, pero que un impulso social y cultural darán una nueva esperanza a millones de personas que sufren negligencia, indiferencia y rechazo en sus comunidades.En lo que respecta a los signos del zodíaco, Caricato pronosticó meses productivos y prósperos para Libra, Aries, Escorpio y Tauro; por lo tanto deberán aprovechar las oportunidades que se les presenten.Acuario, Leo, Virgo y Piscis obtendrán fama, gloria y la habilidad para convertir la fama en dinero; en tal sentido les recomienda no perder el tiempo, concentrarse en el presente, no permitir que les bajen el ánimo y trabajar en equipo.A los signos Sagitario, Géminis, Cáncer y Capricornio les auguró un año lleno de retos, hitos y pruebas por superar. El consejo que les da es a no desmelenarse, evitar la monotonía, abrir la mente y trabajar todas las áreas de la vida.Además de los signos del zodíaco, la astróloga también hizo sus predicciones para el horóscopo chino: la Rata tendrá beneficios a largo plazo y se verá en la necesidad de tomarse un tiempo para descansar y recargar energías. El Búfalo deberá aprender a dominar su ira y tener cuidado de no exceder los límites con sus familiares y seres queridos. Para el Tigre, 2018 será un año de aprendizaje y de inmunidad ante sus problemas. El Conejo tendrá un buen año en el amor y en los negocios, por lo que verá el fruto de sus esfuerzos. El Dragón vivirá un período perfecto para volver a centrarse en si mismo y poner en orden su vida afectiva y financiera. La serpiente deberá deshacerse de los elementos superficiales de su entorno. El caballo tendrá que permanecer humilde y no dar sus sueños por sentados. La cabra deberá aprender a decir no y redoblar sus esfuerzos para alcanzar sus objetivos. El Mono experimentará disputas y conflictos de intereses en el entorno empresarial. El Gallo iniciará nuevos proyectos. El Perro tendrá la oportunidad para consolidar sus logros y renovar su motivación. Por último, el Cerdo se reconciliará con los valores fundamentales del respeto y atención a los demás, y tendrá la oportunidad para ordenar su vida sentimental.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi