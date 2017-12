/ .- La relación entre Rafael"el pollo? Brito y la madre de su hija Micaela, Ana María Simón, aparentemente llegó a su final, de acuerdo con un boomerang publicado en la cuenta de Instagram de la actriz donde se le puede ver brindando con el cantante venezolano ."El amor después del amor. Por Micaela se brinda para siempre, no matter what. ¡Jalú!?, fueron las palabras que acompañan el vídeo en donde aparecen juntos.En los comentarios, seguidores de Simon, como la modelo Daniela Kosán, expresaron palabras de aliento y que todo sea por el bien de la familia, aunque ya no formen pareja.El amor después del amor. Por Micaela se brinda para siempre, no matter what. ¡Jalú! Feliz Navidad pa? to? el mundo, ma pipol. @pollobritoUna publicación compartida por ana maría simón (@anamariasimon) el Dic 24, 2017 at 9:37 PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi