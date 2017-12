/ ; Si usted es de los que conserva un celular antiguo, revise bien la versión de su sistema operativo porque quizás no pueda usar más WhatsApp a partir de 2018.El servicio de mensajería más popular del mundo dejará de funcionar en algunos celulares a partir del 1 de enero porque ya no fabrica soporte operativo para estas plataformas, lo que las hace inservibles.Le puede interesar: 3 maneras en las que Facebook usa su información de WhatsAppSegún su página web, los sistemas que ya no serán compatibles a partir del nuevo año son aquellas que operan en las BlackBerry OS y 10 y en los Windows Phone 8.0."Aunque estos teléfonos ha formado parte de nuestra historia, no ofrecen la capacidad necesaria para expandir las funciones de nuestra aplicación en el futuro", explicó.Estos teléfonos se suman a la lista de los aquellos en los que ya no opera WhatsApp: versiones de sistema operativo de Android anteriores a 2.3.3, el Windows Phone 7, el iPhone iOS 3GS/iOS 6 y el Nokia Symbian S60.Funciones limitadas La compañía advierte además que ya no fabrica soporte para otras plataformas como los Nokia S40, o los sistemas operativos Android 2.3.7.Esto significa que, aunque por el momento se podrán seguir enviando y recibiendo mensajes de forma instantánea, algunas funciones pueden dejar de estar habilitadas en cualquier momento.Por ejemplo, no se podrá crear una cuenta nueva ni volver a verificar una ya existente si estos teléfonos no tienen la app ya descargada.La empresa anima a comprar un nuevo modelo de celular con un sistema Android 4.0 o superior, un Windows Phone 8.1 o superior, o un iPhone con iOS 7 o superior.WhatsApp cuenta a día de hoy con más de 1.000 millones de usuarios activos, según datos de la propia empresa.Le recomendamos: Cómo programar mensajes de WhatsApp (y así no quedar mal en aniversarios y otras fechas importantes)Es sin duda el servicio de mensajería instantánea más popular a pesar de que existen otros como Telegram y Snapchat, pero ninguno supera los 100 millones de usuarios, de acuerdo con datos recogidos en febrero de este año.Cada cierto tiempo, WhatsApp ofrece una actualización de la aplicación que deja obsoletos los dispositivos más viejos."Queremos esforzarnos en las plataformas que usa la mayoría y aunque a veces hay decisiones difíciles tenemos que darle a la gente la mejor manera para comunicarse entre los suyos", asegura en su blog.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi