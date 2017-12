/ POR: JIMMY LÓPEZ MORILLO ____________________________________________________________________________________Si usted es de los que acostumbra hacer balances en lo individual y colectivo al culminar ciclos, y pensando en el país echa un vistazo a este moribundo 2017, con la mira obviamente en el próximo año, no olvide jamás tomar una larga pausa para reflexionar sobre los cuatro meses de terror a los que fue sometida nuestra Patria de abril a julio, debido al empeño de quienes pretenden convertirnos en una colonia.No olvide las casi dos centenas de vidas, sin importar el signo político al que pertenecieran, regadas sobre nuestros suelos, además de los miles de heridos y los innumerables daños patrimoniales, propiciados por quienes se sienten predestinados para explotarnos, sin importar la voluntad de las mayorías. Recuerde todo el odio vertido a través de los medios de comunicación, las redes cloacales y demás vías. Dedique algunos minutos a pensar en los incinerados vivos, solo por ser o parecer chavistas.Palpe el brutal asedio al que ha sido sometida Venezuela , comandado por el energúmeno de la Casa Blanca, mientras sus lacayos internos y externos aplaudían"y aplauden- con la mansedumbre propia de sus indignidades. Jamás olvide, ni por un segundo, los viajes de Julio Borges, Freddy Guevara, Luis Florido, Lilian Tintori y tantos otros, urgiendo intervenciones, invasiones o bloqueos como los que ahora padecemos.Si usted está molesta o molesto por la inflación inducida, por la especulación desatada, piense que ni de broma el Gobierno va a buscar cuchillo para su propia garganta, elevando diaria y desmesuradamente los precios. Tiene derecho a hacer uso de la crítica, pero no pierda las perspectivas, no deje de identificar en qué lado está realmente el enemigo.Para cerrar este 2017, en este mes en que se han agudizado los ataques al bolsillo del pueblo, no olvide que el próximo es de elecciones presidenciales y la guerra"porque es verdad que estamos en guerra- arreciará impúdicamente. Es probable que para tales comicios, el ungido imperial sea el explotador mayor, el especulador alimenticio y cervecero, cuyas empresas tienen 75 años lavándole el cerebro a millones de venezolanas y venezolanos. Pero si no es él, será otro con los mismos perversos objetivos.Si las dudas lo asaltan, eche un vistazo mas allá de nuestras puertas. Lo que ocurre con los jubilados en Argentina en manos de Mauricio Macri, sus socios y el mas salvaje neoliberalismo; atisbe en Brasil, congeladas todas las reivindicaciones sociales por dos décadas; Colombia, Honduras, Guatemala, Chile, en fin.Cuando reflexione sobre todo eso, recuerde que a pesar de todas las dificultades, por aquí tenemos la fortaleza, las profundas convicciones que nos legara nuestro Comandante Eterno, la solidez ideológica, para salvar la Patria, para no dejarla caer en manos del voraz monstruo del Norte?y sonría entonces. Hay motivos, por encima de todo, para ser optimistas y desearnos un ¡Feliz Año! [email protected] CaracasCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi