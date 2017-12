/ Un primo de Rihanna, Tavon Kaiseen Alleyne, fue asesinado por múltiples impactos de bala en Barbados , luego de celebrar junto a la cantante la navidad. Posterior de este acontecimiento, la artista publicó fotografías de ella junto al fallecido, e instó a poner fin a crímenes de este tipo.(Lee también: Familiares del cantante George Michael comparten emotivo mensaje navideño tras un año de su muerte )Según información del medio local Nation New Alleyne, de 21 años de edad, caminaba por las adyacencias de su casa a las siete de la tarde del pasado martes cuando fue interceptado por un sujeto . El mismo no ha sido identificado, le propinó varios disparos y luego huyó del lugar.El joven fue trasladado a un centro hospitalario cercano pero no logró sobrevivir ."Descansa en paz… no puedo creer que fue anoche que te tuve en mis brazos!", escribió Rihanna en su perfil de Instagram, que cuenta con 59 millones de seguidores. " Nunca pensé que sería la última vez que sentiría el calor de tu cuerpo . Te quiero siempre", agregó la célebre cantante, que puso la etiqueta #endgunviolence ("Acaben con la violencia de las armas", en inglés) al final de la publicación.Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular descarga la aplicación Telegram, ingresa a este link https://t.me/globovision_oficial y dale clic a +Unirme. Desde ese momento estarás informado de todo lo que pasa en Venezuela y el mundo.?Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi