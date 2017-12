/ Caracas.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Richard Blanco, denunció este miércoles que la eliminación de las Alcaldías Metropolitanas de Caracas y del Alto Apure es "inconstitucional" y que esta medida debe ser denunciada a la brevedad, puesto que estas figuras aparecen consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Asimismo, expresó que debido a la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) respecto a la supresión las referidas alcaldías, "son más de 6 mil trabajadores que se quedaron sin sueldo y sin aguinaldos"."Ellos (la ANC) informaron que eliminaban las dos Alcaldías Metropolitanas de Venezuela y los trabajadores andan molestos porque se metieron con sus estómagos y con sus hijos", alertó Blanco durante una entrevista en el programa Primera Página que transmite Globovisión.Además, exhortó a los otros diputados del Parlamento a reunirse y tomar alguna decisión frente a esta situación. "La AN tiene responsabilidad de discutir esto, por eso es que se hace necesario llamar a la comisión delegada para reunirnos y tomar alguna decisión", dijo.A su vez, el parlamentario indicó que los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas ejercerán nuevamente su "derecho a la protesta" debido a la decisión de la ANC, por lo que hace responsable al Gobierno nacional "por lo que le pueda ocurrirle a los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, porque hoy se seguirán movilizando".Blanco aseguró que en vista de la crisis que atraviesa Venezuela , "esta es hora para que nosotros estemos reunidos todos los días en una gran sala situacional", además de expresar que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y los demás diputados de la AN, deben hallar una manera de "devolverle el ánimo al pueblo".Un nuevo CNEEl también dirigente de Alianza Bravo Pueblo (ABP) expresó que se necesita un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que sea "garante de la voluntad" de los venezolanos, pero detalló que no se debe colocar al "ausente que estaba en la Alcaldía del Municipio Libertador (Jorge Rodríguez), en el puesto, porque no habrá autonomía".Blanco indicó que es indispensable lograr una "depuración" del CNE mediante la "presión" nacional e internacional, puesto que de no ser así y si se mantienen las mismas autoridades del Poder Electoral para las elecciones presidenciales a celebrarse en el 2018, ABP no participará para dichos comicios."Si las elecciones presidenciales del año que viene se darán con este mismo CNE, que con nosotros no cuenten, lo decimos de antemano ", puntualizó el jefe de la bancada 16 de Julio de la AN, una escisión de la MUD.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi