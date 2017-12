/ Hace un año en estas mismas fechas decembrinas, la industria musical perdió a un gran artista de los años 80 y 90, e l cantante británico George Michael . Por tal motivo, sus familiares decidieron compartir un emocional mensaje para conmemorar la trayectoria artística y personal del intérprete.(Lee también: Thalía es blanco de críticas por lucir un rostro con demasiado botox )" Este año ha sido una serie de desafíos nuevos y difíciles para aquellos de nosotros cercanos y leales a Yog, y no menos importante fue que tuvimos que reconstruirnos este mes, al escuchar 'Last Christmas' y 'December Song' en tiendas, autos y radios como lo ha hecho durante décadas, sabiendo que no está aquí con nosotros, extrañándolo", señala el comunicado publicado en el sitio web oficial del músico." Esta Navidad será difícil sin é l, pero sabemos que no estamos solos en nuestro luto en el aniversario de su pérdida, y que muchos de ustedes comparten la tristeza de nuestra familia más amplia y de nuestros verdaderos amigos", añade.El texto continúa apuntando a la música de George Michael en cómo ha "conectado" con la gente. "Así que si puedes, en su memoria este año, tómate un momento y respira profundo y di esos 'te amo' en voz alta. Todos pensamos que hay tiempo, ¿no? Pero, tal vez, es más tarde lo que crees ", finaliza la publicación.El cantante murió el 25 de diciembre de 2016.Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular descarga la aplicación Telegram, ingresa a este link https://t.me/globovision_oficial y dale clic a +Unirme. Desde ese momento estarás informado de todo lo que pasa en Venezuela y el mundo.?Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi