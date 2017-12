/ El fiscal argentino Alberto Nisman, que acusó a altos funcionarios del gobierno de encubrir el ataque terrorista más mortífero del país, fue asesinado, según dijo este martes un juez federal, reseñó CNN en Español.La sentencia marca la primera vez que un juez ha calificado la muerte del fiscal Nisman como un asesinato, en un caso que ha estado plagado de especulaciones y teorías de conspiración.Nisman fue encontrado muerto en su departamento de Buenos Aires el 18 de enero de 2015, por una herida de bala en la cabeza. Días antes, había presentado un informe en el que acusaba a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros funcionarios de encubrir la participación de Irán en un atentado con bombas en un centro comunitario judío en 1994 que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.Inicialmente, Fernández y otros calificaron su muerte como un suicidio. Pero las pruebas no encontraron residuos de pólvora en las manos de Nisman ni rastros de sangre en sus brazos que sugirieran que la herida de bala fuera autoinfligida, escribió el juez Julián Ercolini en un fallo de 656 páginas."La muerte del fiscal Nisman no fue un suicidio, y fue provocada por un tercero y de una manera dolorosa?, dijo Ercolini en el fallo.Además, Ercolini acusó a Diego Lagomarsino de ser cómplice de asesinato. Lagomarsino fue la última persona dentro del departamento del fiscal, y Nisman fue asesinado con un arma perteneciente a Lagomarsino, dijo el juez.Lagomarsino, un experto en seguridad que trabajó para Nisman, ha mantenido que le dio su arma a Nisman ante la insistencia del fiscal. Según Lagomarsino, Nisman lo llamó a su casa el 17 de enero preocupado por su seguridad. Pero Lagomarsino ha insistido en que no tuvo nada que ver con la muerte de Nisman.Cuando murió, Nisman estaba supervisando la investigación del atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina.En su informe, Nisman alegó que Fernández y el canciller Héctor Timerman querían encubrir la participación de Irán para impulsar el comercio, específicamente las importaciones de petróleo y las exportaciones de granos, con la República Islámica.Para seguir leyendo la noticia haga clic aquí.Actualidad | 1:00pm | 27-12-2017 | Maria A OrtizDescubre las 10 películas con mejores críticas del añoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi