El Senado argentino discutirá este miércoles el presupuesto para el año 2018 tras ser aprobado el pasado martes por la comisión de la Cámara alta del Congreso.Se estima que este sea aprobado sin mayores inconvenientes para que sea convertido en ley junto a la reforma tributaria, que también fue firmada por los senadores.Ambas iniciativas ya habían recibido media sanción de Diputados en una semana en que se le dio trámite exprés al paquete de reformas impulsadas por el presidente Mauricio Macri (tributaria y previsional).>> Gobierno argentino toma dinero de jubilaciones para financiarseLa discusión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda se llevó a cabo con la presencia de los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich; y de Hacienda, Nicolás Dujovne, quienes defendieron el proyecto.El proyecto de Presupuesto 2018 , deja en evidencia de un fuerte recorte del gasto, mayor endeudamiento y la decisión política de dejar al mercado como protagonista del proceso inversor en el país.El futuro presupuesto apuesta a la inversión privada como motor de la actividad económica, minimizando la obligación del Estado en ese rol. "La inversión en investigación y desarrollo no va a bajar sino que va a subir, sólo que va a estar hecho de otra manera", sostuvo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al hacer referencia sobre el desplazamiento de los desembolsos públicos por decisiones privadas.>> Resuena descontento popular contra Ley Previsional en Argentina"El conjunto de leyes que se están tratando en este Congreso apuntan a tres objetivos: reducir el déficit, resolver las deudas de infraestructura y sociales, y alcanzar un sistema tributario más simple y eficiente", indicó Dujovne, y avisó: "Si no bajamos el déficit nos exponemos a una crisis macroeconómica".Tanto Dujovne como el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, expusieron ayer en la comisión de Presupuesto en la que se cumplió la mera formalidad de una reunión para dar despacho al proyecto del oficialismo.La senadora Cristina Fernández (Unión Ciudadana), adelantó que no participaría de "este tratamiento extorsivo con las autoridades provinciales y el financiamiento del déficit fiscal con el ajuste".En su cuenta twitter la senadora por el Frente para la Victoria (FpV) Anabel Fernández criticó el papel de la Comisión de Presupuesto de la Cámara alta y llamó a discutir los problemas de los argentinos.Todo el bloque FpV-PJ va a dar debate y a discutir todos los temas, esperemos que sea profundo y no como la puesta en escena en las comisiones, que fue un trámite express a ciegas porque no hubo intercambio de ideas para hacer una mejor ley #SoloFaltaQue #Presupuesto2018 @A24COM pic.twitter.com/kvv2FmttI5— Anabel Fernández (@afernandezk) 27 de diciembre de 2017