POR: GERMÁN SALTRÓN N. ______________________________________________________________________________La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento reciente data: fue aprobada el 10/12/1948 después de finalizadas la I y la II Guerra Mundial, cuando fueron violados los derechos humanos por todos los países participantes en esas guerras. Esos DDHH actualmente continúan siendo violados por el Gobierno de Estados Unidos. Estos tratados deben ser firmados y ratificados por los países respectivos para su debido cumplimiento. EEUU en el proceso de negociación trata de quedar eximidos de estas normas internacionales. EEUU ratificó el Pacto de Derechos Civiles y Políticos el 08/06/1992. El primer y el segundo protocolo facultativo no lo ha firmado. La Convención contra las desapariciones forzadas no lo ha ratificado. La Convención para la eliminación de la discriminación de las mujer es lo firmó pero no lo ha ratificado.El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo firmó pero no lo ha ratificado. El Pacto para la protección de los trabajadores inmigrantes y sus familias no lo ha firmado. Los derechos de las personas con discapacidad no lo ha firmado. La Convención de los derechos del niño lo firmó pero no lo ha ratificado. Los derechos de los niños en conflictos armados, en venta y prostitución lo ratificó en el año 2002. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos lo firmó el 06/01-1977 pero no lo ha ratificado.Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) lo firmó el 17/07/1980 pero no la ha ratificado. Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios la firmó en 1962 pero no ha sido ratificada. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no lo ha firmado. Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue firmado pero Donald Trump renunció recientemente a pesar de ser el mayor productor mundial de gases de efecto invernadero.Cuando ellos hablan"del destino manifiesto de su gran nación?, se refieren en rigor, al derecho que sienten y ejecutan de intervenir, política, económica y militarmente en cualquier país del mundo, con ello justifican las mas de 70 invasiones que han realizado en 200 años a escala mundial. Con Donald Trump el descaro será peor en materia de derecho internacional y derechos humanos. [email protected] Caracas